Тен Хаг требует, чтобы вся команда участвовала в обороне. Эпизод из матча с «Пэлас» доказывает, что Межбри и Гарначо усвоили этот урок

Тренер должен быть доволен.

Две юные звезды «Манчестер Юнайтед» получили свой шанс в матче Кубка лиги против «Кристал Пэлас» во вторник. Аннибаль Межбри и Алехандро Гарначо вышли в стартовом составе, и именно аргентинец стал автором первого гола манкунианцев в их уверенной победе со счетом 3:0.

«Красные дьяволы» с легкостью разобрались с соперником, и это наверняка доставило радость Эрику тен Хагу. Однако, вероятно, ему особенно понравился один небольшой момент, произошедший во время игры.

В одном из эпизодов, когда «Манчестер Юнайтед» потерял мяч, два молодых игрока атаки устроили безумный забег, чтобы помочь команде в обороне.

Межбри сделал подкат, надеясь выиграть владение, но мяч улетел к сопернику. Но Аннибаль не растерялся и бросился за игроком «Пэлас» плечом к плечу с Гарначо.

Парни не отставали от соперника ни на шаг, стремясь помочь обороне.

Они пролетели все поле, добежав до своей штрафной, но там уже поджидал Софьян Амрабат, прервавший атаку умелым подкатом.

Это именно то отношение к обороне, которое планомерно требует Эрик тен Хаг. Главный тренер неоднократно публично заявлял об этом:

«Все дело в 11 игроках, которые выполняют свою работу. Я уже не раз повторял и говорил своим игрокам: мы атакуем всем составом и защищаемся всем составом. Когда один или два игрока не справляются с работой, это напоминает колоду карт, так что дело не только в одном или двух футболистах».

Эти парни точно усвоили урок.