7 комментариев

А ведь он мог и не оказаться в «дьяволах».

В последние дни трансферного окна «Манчестер Юнайтед» пришлось срочно искать замену травмированным левым защитникам, Тиреллу Маласии и Люку Шоу. Клуб планировал подписать Марка Кукурелью, но «Челси» запросил за него серьезные £7 млн и ко всему прочему успел заиграть его в Кубке лиги.

В итоге манкунианцы подписали второго кандидата — Серхио Регилона. И не прогадал. Испанец выходил в стартовом составе три игры подряд, и его выступление приятно удивило сомневающихся фанатов и, как оказалось, тренерский состав.

Фабрицио Романо в видео для своего YouTube-канала заявил, что руководство команды очень радо новому приобретению:

«Тренеры «Манчестер Юнайтед» очень довольны Серхио Регилоном как на поле, так и за его пределами. У него фантастическое отношение к делу, очень хорошие отношения со своими новыми товарищами по команде, и он понимает идеи тен Хага».

Серхио был далеко не первым выбором в «Тоттенхэме», и он получал довольно мало возможностей проявить себя. Однако после переезда на «Олд Траффорд» испанец смог показать, на что он способен.

Сложно сказать, что будет, когда восстановятся Маласиа и Шоу, но то, что Регилон смог завоевать симпатии тренерского штаба за такой короткий срок, говорит о многом

Оставили бы этого парня на подольше?