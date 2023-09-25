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Новичок «Юнайтед» смог удивить Эрика тен Хага. Тренерский штаб восхищен его «фантастическим отношением к делу»

Серхио Регилон Серхио Регилон
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Фабрицио Романо
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А ведь он мог и не оказаться в «дьяволах».

В последние дни трансферного окна «Манчестер Юнайтед» пришлось срочно искать замену травмированным левым защитникам, Тиреллу Маласии и Люку Шоу. Клуб планировал подписать Марка Кукурелью, но «Челси» запросил за него серьезные £7 млн и ко всему прочему успел заиграть его в Кубке лиги.

В итоге манкунианцы подписали второго кандидата — Серхио Регилона. И не прогадал. Испанец выходил в стартовом составе три игры подряд, и его выступление приятно удивило сомневающихся фанатов и, как оказалось, тренерский состав.

Фабрицио Романо в видео для своего YouTube-канала заявил, что руководство команды очень радо новому приобретению:

«Тренеры «Манчестер Юнайтед» очень довольны Серхио Регилоном как на поле, так и за его пределами. У него фантастическое отношение к делу, очень хорошие отношения со своими новыми товарищами по команде, и он понимает идеи тен Хага».

Серхио был далеко не первым выбором в «Тоттенхэме», и он получал довольно мало возможностей проявить себя. Однако после переезда на «Олд Траффорд» испанец смог показать, на что он способен.

Сложно сказать, что будет, когда восстановятся Маласиа и Шоу, но то, что Регилон смог завоевать симпатии тренерского штаба за такой короткий срок, говорит о многом

Оставили бы этого парня на подольше?

7 комментариев

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Леонид Ботвинник
Все же опыт топ клуба сказывается. По крайней мере точно лучше Маласии.
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red hikkikomori
Ну очевидно что он жилы рвёт чтобы контракт получить и даже не обязательно в МЮ, я бы не оставил его, ведь в ТТХ в основу не попадал не просто так. А выделяется он ещё и потому что вся команда никакая, если контракт получит - бросит играть, да и к тому же вернутся Шоу, Маласия, и Брендон Уильямс из годичной аренды, не сказал бы что Регилон сильнее кого-то из них.
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Steppenwolf
Главное, чтобы прогрессировал.
Так что там по нему, он здоров, играть может ?
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Kerndl
Регилон молодцом - схватился за шанс спасти карьеру на хорошем уровне, профессионально
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Kirill_ur
Понятно, что пока все дефы на травме, то Регилоном довольны, но выздоравливают Уан Биссака, Шоу и Маласия и он не факт, что в заявку будет попадать.

Будет с Маласией бороться именно за заявку на матч, чтоб в конце выйти время потянуть.
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Сергей Бодякин
Соглашусь с предыдущими комментариям. Регион на порядок выше классом. Маласия конечно трудяга, но как мне кажется ментально уступает Серхио.
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Muni Klar
Ответ red hikkikomori
Ну очевидно что он жилы рвёт чтобы контракт получить и даже не обязательно в МЮ, я бы не оставил его, ведь в ТТХ в основу не попадал не просто так. А выделяется он ещё и потому что вся команда никакая, если контракт получит - бросит играть, да и к тому же вернутся Шоу, Маласия, и Брендон Уильямс из годичной аренды, не сказал бы что Регилон сильнее кого-то из них.
мне кажется лучше избавится от Маласии при такой игре Регилона, но в защите его легко проходят но в атаке получше играет, видно что старается и пашет на поле, да в ТТХ не попадал в основу но нужно рассуждать здесь и сейчас а не его прошлое
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