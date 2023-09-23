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Новичок «МЮ» Амрабат уже влюбил в себя фанатов. Маленький поклонник вручил игроку неожиданный подарок

Софьян Амрабат Софьян Амрабат
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А ведь хавбек еще не дебютировал за клуб.

Софьян Амрабат присоединился к «Манчестер Юнайтед» под закрытие трансферного окна, и пока ему еще не довелось сыграть в футболке «дьяволов».

В Англии полузащитника очень ждали, и, несмотря на то, что на поле он пока не появился, фанаты манкунианцев уже вовсю ищут способы порадовать нового игрока. На днях маленький болельщик преподнес Софьяну особенный подарок — новенькие щитки.

Амрабат, не ожидая такого сюрприза, поначалу собирался их подписать и вернуть мальчику. Как только игроку сказали, что это для него, то он разулыбался и пообещал пацану, что обязательно наденет их на свой первый матч.

Ну что за прелесть!

1 комментарий

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red hikkikomori
Санчо в прошлом сезоне вроде тоже надевал щитки подаренные маленьким болельщиком, но к нему любовь быстро прошла )
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