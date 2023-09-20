Оле не знал, как его остановить.

Сульшер назвал игрока команды-соперника, который доставлял больше всего проблем «Юнайтед».

Еще в 2018 году Сульшер был назначен временным тренером «Юнайтед» после увольнения Жозе Моуринью, но он остался у руля после впечатляющего старта на «Олд Траффорд».

Однако он был уволен в ноябре 2021 года после череды плохих результатов, включая поражение со счетом 0:5 от заклятого соперника «Ливерпуля».

В большом интервью для The Athletic Оле-Гуннар заявил, что игрок «красных» был для него настоящей головной болью.

«В то время «Сити» и «Ливерпуль» были сильнейшими за всю свою историю, у них были фантастические тренеры. Я знаю, что это смелое заявление, потому что «Ливерпуль» был очень хорош в 80-х, но под руководством Юргена Клоппа они были потрясающей командой.

В моем последнем сезоне мы играли с «Ливерпулем» дома. Я чувствовал, что мои игроки готовы, так же, как я чувствовал, что они были готовы, когда мы играли с «Сити» и победили. Мы могли бы прижаться к своей штрафной и контратаковать, но я решил, что мы будем идти вперед. Мы проиграли со счетом 0:5. В перерыве шансы были примерно 50/50, учитывая владение мячом и моменты, несмотря на то, что мы уже проигрывали 0:4.

Я принял неправильное решение, и это отрывом был мой худший момент в качестве тренера «Юнайтед». Роберто Фирмино всегда был игроком, который доставлял мне больше всего проблем как тренеру.

Домашнее поражение от «шпор» со счетом 1:6 было другим, на него повлияло удаление».

Роберто Фирмино входил в знаменитую тройку нападения Юргена Клоппа вместе с Мохамедом Салахом и Садьо Мане. За время, проведенное вместе, они помогли «Ливерпулю» победить в Лиге чемпионов, Премьер-лиге, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА, Клубном чемпионате мира по футболу и Суперкубке Англии.

Летом Фирмино покинул «Ливерпуль» и перешел в «Аль-Ахли» свободным агентом. Теперь тренерам саудовской лиги придется ломать голову, как остановить этого бразильца.