Не заинтересовался только один.

Оле-Гуннар Сульшер назвал пять игроков, которых он хотел подписать, будучи тренером «Манчестер Юнайтед».

Норвежский тренер, возглавлявший манкунианцев почти три года, дал большое интервью The Athletic о своих временах на «Олд Траффорд». В ходе беседы он рассказал, каких звездных игроков он хотел видеть в своей команде.

«Эрлинга Холанда до его дебюта в «Зальцбурге». Деклана Райса, который тогда не стоил бы так много, как этим летом.

Мы обсуждали Мойсеса Кайседо, но чувствовали, что нам нужны игроки, готовые к выступлению за «Юнайтед» прямо сейчас. «Брайтон» очень хорош в том, что позволяет игрокам приезжать из-за границы и в течение полутора лет вставать на ноги. У «Юнайтед» нет такой роскоши, и это стоило клубу множества игроков.

Мы очень хотели Джуда Беллингема — он идеальный игрок «Манчестер Юнайтед». Но я уважаю его выбор перейти в «Дортмунд». Наверное, это было разумно. Но именно поэтому я уважаю Аарона Уан-Биссаку, Дэна Джеймса и Джейдона Санчо. Молодые игроки, которые были перейти в команду, которая не была готова на 100%, как это было, когда ее возглавил я.

Я бы подписывал Кейна каждый день недели, и, насколько я понимаю, он хотел перейти в «Манчестер Юнайтед». Но из-за финансовых ограничений во время Covid-19 у клуба не было бюджета».

Эрлинг Холанд в конечном итоге присоединился к непримиримому сопернику «Юнайтед», «Манчестер Сити», и в прошлом сезоне помог им завоевать исторический требл.

Этим летом Мойсес Кайседо отказался от «Ливерпуля» и отправился в «Челси», а Деклан Райс стал игроком «Арсенала» за рекордные £105 млн. Джуд Беллингем перешёл в «Реал Мадрид», где сразу же стал первым бомбардиром Ла Лиги.

Харри Кейна «красные дьяволы» пытались подписать этим летом, но Дэниэл Леви отказался продавать его прямым соперникам. По слухам, он готов был перейти в команду тен Хага следующим летом свободным агентом, но манкунианцы подписали Расмуса Хейлунда, и поэтому Харри выбрал мюнхенскую «Баварию».