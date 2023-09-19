Также встал на защиту игрока.

В беседе с The Athletic Оле-Гуннар Сульшер выделил несколько успешных трансферов «Юнайтед» времен, когда он тренировал клуб.

«Бруну Фернандеш пришел и сразу же поднял команду. То, что сейчас происходит с Харри Магуайром, это позор. Его слишком сильно ругают. Мне жаль его, но он сильный парень, и я надеюсь, что все изменится к лучшему. Он очень сильно поднял уровень нашей обороны, поднял настроение в команде.

Я не могу вспомнить каждый свой трансферЮ но должен, потому что в каждом из сезонов было не более трех основных».

Вскоре после того, как Харри Магуайр перешел в клуб летом 2019 года, он стал капитаном команды. Будучи самым дорогим защитником в мире, звезда сборной Англии боролся за место в составе «красных дьяволов». Сейчас в иерархии Эрика Тен Хага Магуайр занимает одно из последних мест.