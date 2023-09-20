Выступая в The Athletic, Экс-футболист и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сказал

«Будем надеяться, что Эрик тен Хаг добьется успеха в «Манчестер Юнайтед».

Если и есть цикл, при котором тренеры «Юнайтед» хороши в начале, а затем проваливаются, то буду надеяться, что Эрик его прервет. Кто-то должен это сделать.

Клубам всегда трудно, когда великие тренеры уходят после долгой карьеры - Валерий Лобановский и «Динамо Киев», Нильс Арне Эгген и «Росенборг».

В Норвегии есть поговорка: «Ты не хочешь прыгать после Вирколы» (один из лучших прыгунов с трамплина в истории - примечание Sports.ru). Успех будет», - заявил норвежец.

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