Самые крупные победы «МЮ» с момента ухода сэра Алекса: 7 из 8 на счету Сульшера
«Манчестер Юнайтед» неудачно начал сезон, поскольку уже проиграл три из первых пяти игр.
Пользователь Твиттера MUFCWonitAll напомнил болельщикам о крупнейших победах клуба со времени ухода сэра Алекса Фергюсона, и в основном это заслуга Сульшера.
9:0 – "Саутгемптон" – Сульшер
6:0 – "Транмер" – Сульшер
5:0 – "РБ Лейпциг" – Сульшер
5:0 - «Брюгге» – «Сульшер»
5:0 – ЛАСК – Сульшер
5:0 - "Байера" – Мойес
6:2 - «Ромы» – Сульшер
6:2 - «Лидса» – Сульшера
Несмотря на все воспоминания, к которым болельщики с радостью возвращаются, клуб не выиграл ни одного трофея под руководством Оле, и всего несколько месяцев назад те же болельщики были настроены очень оптимистично по поводу того, что «Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок Лиги под руководством Тен Хага.
Средние и малые команды, не владеют мячем так высоко и так много, они мяч отдают. А с этим у Сульшера были тотальные проблемы, МЮ Сульшера вообще не мог в позиционку, и это разбавил только Бруну своим появлением.