«Манчестер Юнайтед» неудачно начал сезон, поскольку уже проиграл три из первых пяти игр.

Пользователь Твиттера MUFCWonitAll напомнил болельщикам о крупнейших победах клуба со времени ухода сэра Алекса Фергюсона, и в основном это заслуга Сульшера.

9:0 – "Саутгемптон" – Сульшер

6:0 – "Транмер" – Сульшер

5:0 – "РБ Лейпциг" – Сульшер

5:0 - «Брюгге» – «Сульшер»

5:0 – ЛАСК – Сульшер

5:0 - "Байера" – Мойес

6:2 - «Ромы» – Сульшер

6:2 - «Лидса» – Сульшера

Несмотря на все воспоминания, к которым болельщики с радостью возвращаются, клуб не выиграл ни одного трофея под руководством Оле, и всего несколько месяцев назад те же болельщики были настроены очень оптимистично по поводу того, что «Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок Лиги под руководством Тен Хага.