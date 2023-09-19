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Самые крупные победы «МЮ» с момента ухода сэра Алекса: 7 из 8 на счету Сульшера

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Оле-Гуннар Сульшер Оле-Гуннар Сульшер
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«Манчестер Юнайтед» неудачно начал сезон, поскольку уже проиграл три из первых пяти игр.

Пользователь Твиттера MUFCWonitAll напомнил болельщикам о крупнейших победах клуба со времени ухода сэра Алекса Фергюсона, и в основном это заслуга Сульшера.

9:0 – "Саутгемптон" – Сульшер

6:0 – "Транмер" – Сульшер

5:0 – "РБ Лейпциг" – Сульшер

5:0 - «Брюгге» – «Сульшер»

5:0 – ЛАСК – Сульшер

5:0 - "Байера" – Мойес

6:2 - «Ромы» – Сульшер

6:2 - «Лидса» – Сульшера

Несмотря на все воспоминания, к которым болельщики с радостью возвращаются, клуб не выиграл ни одного трофея под руководством Оле, и всего несколько месяцев назад те же болельщики были настроены очень оптимистично по поводу того, что «Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок Лиги под руководством Тен Хага.

 

7 комментариев

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Someone from Internet
Да, уничтожение Лейпцига было эпичным, жаль только потом вторую игру позорно слили и остались за бортом плова ЛЧ)
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Stretford End
Катари ещё не прибегал? ))
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MARELLE 29
Сульшер всегда играет по своему,при нем не было конфликтов и прочего,очень хороший тренер был,много раз большие клубы обыгрывал на контр атаках,но со всякими средняками постоянно были какие то проблемы,особенно вспоминая янг бойз....
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MS-13
С Фредом и Магуайером в составе каждый может, а ты без них попробуй, как "великий" этх.
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FortMinor
Ответ Someone from Internet
Да, уничтожение Лейпцига было эпичным, жаль только потом вторую игру позорно слили и остались за бортом плова ЛЧ)
там просто проиграли турецкой команде на выезде
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mj23.net
Ответ Someone from Internet
Да, уничтожение Лейпцига было эпичным, жаль только потом вторую игру позорно слили и остались за бортом плова ЛЧ)
Результат гения доктора Джекила и мистера Сульшера как раз. Поменять победную схему ромбом на 5 защитников....
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Артём Ширяев
Ответ MARELLE 29
Сульшер всегда играет по своему,при нем не было конфликтов и прочего,очень хороший тренер был,много раз большие клубы обыгрывал на контр атаках,но со всякими средняками постоянно были какие то проблемы,особенно вспоминая янг бойз....
У Сульшера был максимально простой футбол построенный на быстрых краях и убеганиях.
Средние и малые команды, не владеют мячем так высоко и так много, они мяч отдают. А с этим у Сульшера были тотальные проблемы, МЮ Сульшера вообще не мог в позиционку, и это разбавил только Бруну своим появлением.
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