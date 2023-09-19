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«Это один из лучших турниров в мире»: Пельистри мечтает играть в ЛЧ

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«Это один из лучших турниров в мире», — сказал Факундо Пельистри о Лиге чемпионов.

«Игры с «Барселоной» [в плей-офф Лиги Европы в прошлом сезоне] были потрясающими, и мы с нетерпением ждем подобных игр в Лиге чемпионов. Мы готовы играть против всех.

Мои три кумира — это Месси, Неймар, Роналду.

То, как они играют на флангах. Они получают мяч и каждый раз создают пространство для других».

«Так что да, мне очень нравится наблюдать за ними, потому что они делают такие вещи возможными и делают футбол таким, какой он есть».

 

1 комментарий

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Freedoms
Ему бы хотя бы начать играть в кубке Англии. Про лч рано говорить
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