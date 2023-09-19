«Это один из лучших турниров в мире», — сказал Факундо Пельистри о Лиге чемпионов.

«Игры с «Барселоной» [в плей-офф Лиги Европы в прошлом сезоне] были потрясающими, и мы с нетерпением ждем подобных игр в Лиге чемпионов. Мы готовы играть против всех.

Мои три кумира — это Месси, Неймар, Роналду.

То, как они играют на флангах. Они получают мяч и каждый раз создают пространство для других».

«Так что да, мне очень нравится наблюдать за ними, потому что они делают такие вещи возможными и делают футбол таким, какой он есть».