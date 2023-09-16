«Неужели я настолько плох?». Рэшфорду показали его карточку в EAFC 24 – не понимает, почему один показатель оценили так низко
Маркус Рэшфорд не очень рад своей карточке в EAFC 24.
Карта включает в себя такие параметры, как общий рейтинг, скорость, удары, дриблинг, передачи, защита и физика. Хотя форвард «Манчестер Юнайтед» был вполне доволен своими показателями, он был ошеломлен, как низко оценили его игру в защите.
В общем рейтинге Рэшфорд набрал впечатляющие 85 баллов, но защита – всего 42. «Неужели я настолько плох?», – недоумевает Маркус.
В сезоне-2022/23 англичанин забил 30 мячей во всех соревнованиях.
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