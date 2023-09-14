П – преданность. Мэйсон Гринвуд тренируется в бутсах Nike, несмотря на отказ бренда от сотрудничества
Мэйсон Гринвуд уже вовсю тренируется с «Хетафе» в преддверии ожидаемого дебюта, который может состояться уже в эти выходные.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» остался верен бренду Nike, несмотря на то, что американский гигант отказался от сотрудничества с игроком после обвинений в изнасиловании. Англичанин был замечен с парой бутс серии Nike Mercurial Superfly 4.
Гринвуд в данный момент не сотрудничает с каким-либо брендом, специализирующемся на производстве спортивной экипировки.
Британские медиа оперативно отреагировали на информацию, уточнив его статус в офисе компании.
«Заявление все еще актуально. Мэйсон Гринвуд больше не является амбассадором Nike», – заявил пресс-секретарь.
Рискнет кто-нибудь?
А эти завалялись походу в летней кухне, вот наткнулся, впрыгнул