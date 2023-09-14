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П – преданность. Мэйсон Гринвуд тренируется в бутсах Nike, несмотря на отказ бренда от сотрудничества

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Мэйсон Гринвуд уже вовсю тренируется с «Хетафе» в преддверии ожидаемого дебюта, который может состояться уже в эти выходные.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» остался верен бренду Nike, несмотря на то, что американский гигант отказался от сотрудничества с игроком после обвинений в изнасиловании. Англичанин был замечен с парой бутс серии Nike Mercurial Superfly 4.

Гринвуд в данный момент не сотрудничает с каким-либо брендом, специализирующемся на производстве спортивной экипировки.

Британские медиа оперативно отреагировали на информацию, уточнив его статус в офисе компании.

«Заявление все еще актуально. Мэйсон Гринвуд больше не является амбассадором Nike», – заявил пресс-секретарь.

Рискнет кто-нибудь?

3 комментария

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stanvixx
Ну в чём то ж челу надо ж тренироваться, не в валенках же )
А эти завалялись походу в летней кухне, вот наткнулся, впрыгнул
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Dzmitry Lavysh
а был бы в адиках или пумах, был бы заголовок :"Как быстро переобулся))"
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Чёрный тюльпан
Он может тренироваться в них, потому что банально удобно. Игроки, которые специально не заключают контракт с брендом, порой каждую игру меняют производителя и модели от них, чтобы найти удобный вариант, если им безразличен лишний заработок.
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