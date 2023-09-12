«Манчестер Юнайтед» начал срочные переговоры о заключении нового контракта с Факундо Пельистри после неопределенности, связанной с будущим Антони и Джейдона Санчо.

Пельистри имеет контракт, который действует до лета 2025 года, но с опцией продления еще на год.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что продление уругвайца стало главной целью клуба на ближайшее будущее.

Переговоры были начаты еще в конце прошлого сезона, а теперь планируется ускорить этот процесс.

Пельистри сыграл 12 матчей на высшем уровне за «Юнайтед». Ожидается, что теперь футболист станет основным правым вингером команды.