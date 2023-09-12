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«Юнайтед» ускоряет переговоры о новом контракте с Пельистри. Вероятно, уругваец станет главным правым вингером клуба

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«Манчестер Юнайтед» начал срочные переговоры о заключении нового контракта с Факундо Пельистри после неопределенности, связанной с будущим Антони и Джейдона Санчо.

Пельистри имеет контракт, который действует до лета 2025 года, но с опцией продления еще на год.

Man United make decision on Facundo Pellistri's future amid Antony & Sancho dilemma

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что продление уругвайца стало главной целью клуба на ближайшее будущее.

Переговоры были начаты еще в конце прошлого сезона, а теперь планируется ускорить этот процесс.

Пельистри сыграл 12 матчей на высшем уровне за «Юнайтед». Ожидается, что теперь футболист станет основным правым вингером команды.

4 комментария

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Nobacho
Почему никто не додумался обвинить Глейзеров в домашнем насилии ? 😂
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Чёрный тюльпан
Продлевают, что потом опять голову морочить. Сейчас заткнут дыру вместе с восстанавливающимся Диалло, а как Антонину реабилитируют, то тен Хаг мигом будет ставить это 94-миллионое чудовище в основу, хотя Эрику самому бы до того момента дотянуть в МЮ.
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Ахма Начоо
По мне он на предсезонные лучше Антони был
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Muni Klar
согласен с черным тюльпаном, он со всеми этими трансферами сам себе могилу роет, а прикиньте если раельно Эльгази пригласит тогда уж лучше Рангника оставили бы)) хотя бы у него были бы хорошие трансферы
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