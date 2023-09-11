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«Фиорентина» включила в сделку с «МЮ» по Амрабату хитрый пункт. Он защищает клуб от будущего решения англичан по трансферу

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Могут сохранить игрока в Италии.

По информации итальянского издания Il Tirreno, в декабре прошлого года воспользовалась опцией контракта Софьяна Амрабата и продлила его до лета 2025 года.

Перед арендным переходом марокканца в «Юнайтед» итальянский клуб настоял на включении в договор одного пункта, согласно которому, если команда Тен Хага решит не выкупать хавбека, то флорентийцы могут продлить его контракт еще на сезон − до 2026 года. Таким образом, игрок может остаться в Серии А или клуб защитил себя от понижения его трансферной стоимости.

Утверждается, что «Фиорентина» пошла на аренду Амрабата из-за того, что «МЮ» испытывал проблемы с ФФП. По словам финансового эксперта Кирана Магуайра, «Юнайтед» был ограничен в средствах: они не могли тратить больше определенной суммы без продаж. В то же время «Фио» оценила своего игрока в 30 млн фунтов, причем эта сумма включается в себя аренду и опцию выкупа.

1 комментарий

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Girugamesshu
Другого от руководства Маню я и не ожидал. Так держать, продолжайте топить клуб
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