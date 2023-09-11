Могут сохранить игрока в Италии.

По информации итальянского издания Il Tirreno, в декабре прошлого года воспользовалась опцией контракта Софьяна Амрабата и продлила его до лета 2025 года.

Перед арендным переходом марокканца в «Юнайтед» итальянский клуб настоял на включении в договор одного пункта, согласно которому, если команда Тен Хага решит не выкупать хавбека, то флорентийцы могут продлить его контракт еще на сезон − до 2026 года. Таким образом, игрок может остаться в Серии А или клуб защитил себя от понижения его трансферной стоимости.

Утверждается, что «Фиорентина» пошла на аренду Амрабата из-за того, что «МЮ» испытывал проблемы с ФФП. По словам финансового эксперта Кирана Магуайра, «Юнайтед» был ограничен в средствах: они не могли тратить больше определенной суммы без продаж. В то же время «Фио» оценила своего игрока в 30 млн фунтов, причем эта сумма включается в себя аренду и опцию выкупа.