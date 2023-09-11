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Варан, Амрабат и многие другие: возможные даты возвращения травмированных игроков «Юнайтед»

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Звучит обнадеживающе.

«Манчестер Юнайтед» не лучшим образом начал новый сезон Премьер-лиги, проиграв два из четырех матчей. Одной из причин таких результатов стали многочисленные травмы ключевых игроков команды.

В ближайшее время тен Хагу придется искать способы закрыть проблемные позиции, потому что в лазарете «красных дьяволов» собралась львиная доля состава. Некоторые из них вернутся на поле уже в ближайшее время, но другим потребуется не один месяц на восстановление.

Давайте посмотрим, кто из игроков уже вот-вот снова присоединится к команде, а кто не сможет помочь товарищам в грядущие месяцы.

Лисандро Мартинес

Мартинес был заменен в матче с «Арсеналом» из-за травмы, но тем же вечером он отправился в расположение сборной Аргентины. Как оказалось, за пару дней до игры он получил ушиб того же места, которое недавно было прооперировано, а в матче удар вновь пришелся туда же. Как оказалось, ничего серьезного не произошло, и он должен вернуться в строй вскоре после международного перерыва.

Возможная дата возвращения: 16 сентября, матч с «Брайтоном».

Люк Шоу

Левый защитник получил серьезную мышечную травму на тренировке в прошлом месяце, что вынудило манкунианцев пригласить ему на замену Серхио Регилона. Предположительно, он вернется не ранее конца осени.

Возможная дата возвращения: ноябрь.

Мэйсон Маунт

Маунт, похоже, отлично восстанавливается после травмы и, как сообщает The Athletic, надеется вернуться в строй к первой игре «дьяволов» в Лиге чемпионов.

Возможная дата возвращения: 20 сентября, матч с «Баварией».

Софьян Амрабат

Амрабат покинул расположение сборной Марокко, не проведя ни одного матча, из-за «недомогания». Это было сделано лишь в качестве меры предосторожности, а это значит, что его дебют за «красных дьяволов» должен состояться в ближайшее время.

Возможная дата возвращения: 16 сентября, матч с «Брайтоном».

Амад Диалло

Диалло получил серьезную травму колена в предсезонке, и клуб сообщал, что он пропустит  «часть сезона». Сейчас 21-летний вингер работает над восстановлением, и, учитывая недостаток игроков на правом фланге, Диалло имеет все шансы ворваться в основной состав после возвращения.

Возможная дата возвращения: октябрь/ноябрь.

Кобби Майну

Майну тоже получил тяжелую травму во время предсезонки, но, как утверждает Manchester Evening News, его восстановление идет лучше ожидаемого. Сам игрок подлил масла в огонь, опубликовав в своих соцсетях фото в форме «красных дьяволов» и эмодзи часов.

Возможная дата возвращения: конец сентября/октябрь.

Тирелл Маласиа

Маласиа не провел предсезонку с «Манчестер Юнайтед» из-за неназванной травмы, полученной летом. Точной информации о том, когда он вернется, пока нет, но тен Хаг говорил, что ему «потребуется время».

Возможная дата возвращения: неизвестно.

Рафаэль Варан

Варан получил травму в прошлом месяце и вряд ли вернется в строй в ближайшее время. В официальном заявлении клуб отметил, что француз будет отсутствовать «несколько недель».

Возможная дата возвращения: октябрь.

Виктор Линделеф

Шведский центральный защитник был заменен в матче с «Арсеналом», но позже Эрик тен Хаг подтвердил, что это произошло из-за простого недомогания.

Возможная дата возвращения: 16 сентября, матч с «Брайтоном».

1 комментарий

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Waititi
хорошее ТО от ЭТХ.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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