«Пельистри еще не готов». Фанаты «МЮ» выбирают замену Антони – за кого вы?
Некоторые болельщики «Ман Юнайтед» хотели бы, чтобы Факундо Пельистри получил больше игрового времени после скандала с Антони.
Однако они считают, что Эрик тен Хаг будет ставить Бруну Фернандеша справа, как иногда он это делал в прошлом сезоне.
«Бруно будет играть справа, где он играл большие отрезки времени в прошлом сезоне, и заполнит полузащиту».
«Маунт не играет правого вингера, это может быть Бруну. Рэшфорд, Пеллистри, Бруну и Диалло в таком порядке. Санчо для баланса с Гарначо и Маунтом на левом фланге».
«Нет, Амрабат/Каземиро/Эриксен и Бруну на правом фланге, а Хейлунд форвард».
«У меня такое чувство, что он будет играть с Бруну на фланге».
«Скорее всего, Маунт/Бруну в больших матчах, но это самый большой шанс Пеллистри произвести впечатление».
«Тен Хаг будет молить Бруну справа, но напомните ему, что можно выбирать».
«Мы все знаем, что он будет играть там с Бруну».
«Пельистри еще не готов. Ребята, вы переоцениваете его за пару хороших кроссов. Гарначо или Маунт выйдут правым вингером».
Антони подтвердил, что возьмет отпуск, чтобы разобраться с обвинениями в его адрес.
А так да –Бруно скорее всего пихнут туда. Ну или Решфорда.
Эрик тен Хаг поговорит в понедельник с Джейдоном Санчо лицом к лицу.
Что то пошло не так?😁
Как решит тренер, так и будет, комментарии спортс он не читает