United Tweets
Блог

«Пельистри еще не готов». Фанаты «МЮ» выбирают замену Антони – за кого вы?

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Антони Антони
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Факундо Пельистри Факундо Пельистри
Футбол Футбол

Некоторые болельщики «Ман Юнайтед» хотели бы, чтобы Факундо Пельистри получил больше игрового времени после скандала с Антони.

'Pellistri isn't ready': Man United fans already know Antony's replacement 

Однако они считают, что Эрик тен Хаг будет ставить Бруну Фернандеша справа, как иногда он это делал в прошлом сезоне.

«Бруно будет играть справа, где он играл большие отрезки времени в прошлом сезоне, и заполнит полузащиту».

«Маунт не играет правого вингера, это может быть Бруну. Рэшфорд, Пеллистри, Бруну и Диалло в таком порядке. Санчо для баланса с Гарначо и Маунтом на левом фланге».

«Нет, Амрабат/Каземиро/Эриксен и Бруну на правом фланге, а Хейлунд форвард».

«У меня такое чувство, что он будет играть с Бруну на фланге».

«Скорее всего, Маунт/Бруну в больших матчах, но это самый большой шанс Пеллистри произвести впечатление».

«Тен Хаг будет молить Бруну справа, но напомните ему, что можно выбирать».

«Мы все знаем, что он будет играть там с Бруну».

«Пельистри еще не готов. Ребята, вы переоцениваете его за пару хороших кроссов. Гарначо или Маунт выйдут правым вингером».

Facundo Pellistri loan transfer: Premier League club enter race to sign Uruguay international

Антони подтвердил, что возьмет отпуск, чтобы разобраться с обвинениями в его адрес.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ksandvankneshas
Ответ Freedoms
Скорее всего будет Бруно. На худой конец гарначо. А Санчо вряд ли без извинений перед тренером попадёт в состав. Иначе вся справедливая жестокость Тен Хага миф
Гарначо на правом фланге никогда не выходил . Максимум в какой-то паре игр ситуативно там оказывался.
А так да –Бруно скорее всего пихнут туда. Ну или Решфорда.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Freedoms
Скорее всего будет Бруно. На худой конец гарначо. А Санчо вряд ли без извинений перед тренером попадёт в состав. Иначе вся справедливая жестокость Тен Хага миф
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Пельистри надо наигрывать , Бруно на фланге - плохая затея, уже доказано неоднократно, Диалло на травме, Маунт тоже, Гарначо и Рашфорд вообще никак, от них есть толк только на левом фланге
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Джеймс Дакер, The Telegraph:

Эрик тен Хаг поговорит в понедельник с Джейдоном Санчо лицом к лицу.

Что то пошло не так?😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Выбиратели 🤣🤣🤣
Как решит тренер, так и будет, комментарии спортс он не читает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ Freedoms
Скорее всего будет Бруно. На худой конец гарначо. А Санчо вряд ли без извинений перед тренером попадёт в состав. Иначе вся справедливая жестокость Тен Хага миф
МЮ сейчас не в том положении, что бы правый вингер перед тренером извинялся
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий