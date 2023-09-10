Некоторые болельщики «Ман Юнайтед» хотели бы, чтобы Факундо Пельистри получил больше игрового времени после скандала с Антони.

Однако они считают, что Эрик тен Хаг будет ставить Бруну Фернандеша справа, как иногда он это делал в прошлом сезоне.

«Бруно будет играть справа, где он играл большие отрезки времени в прошлом сезоне, и заполнит полузащиту».

«Маунт не играет правого вингера, это может быть Бруну. Рэшфорд, Пеллистри, Бруну и Диалло в таком порядке. Санчо для баланса с Гарначо и Маунтом на левом фланге».

«Нет, Амрабат/Каземиро/Эриксен и Бруну на правом фланге, а Хейлунд форвард».

«У меня такое чувство, что он будет играть с Бруну на фланге».

«Скорее всего, Маунт/Бруну в больших матчах, но это самый большой шанс Пеллистри произвести впечатление».

«Тен Хаг будет молить Бруну справа, но напомните ему, что можно выбирать».

«Мы все знаем, что он будет играть там с Бруну».

«Пельистри еще не готов. Ребята, вы переоцениваете его за пару хороших кроссов. Гарначо или Маунт выйдут правым вингером».

Антони подтвердил, что возьмет отпуск, чтобы разобраться с обвинениями в его адрес.