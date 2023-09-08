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📸 Как Магуайр сыграл в матче против Украины? Даже не попытался помешать Зинченко забить

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В Польше прошел матч между сборными Украины и Англии. Команды встретились в рамках 5-го тура отбора Евро-2024.

Магуайр вышел в стартовом составе «трех львов» и, вы удивитесь, фактически помог Зинченко открыть счет. На 26-й минуте Александр забежал в штрафную, где получил передачу от Конопли, затем игрок «Арсенала» в касание отправил мяч в ворота Пикфорда.

В момент удара Зинченко Магуайр потерял свою позицию. Он и Гехи повернулись спиной к своим воротам. Единственное, что они смогли сделать в эпизоде с пропущенным голом, – синхронно посмотреть на то, как мяч летит в сетку.

А Харри даже не дернулся в сторону, чтобы попытаться отразить удар Александра.

На 41-й минуте Уокер забил с передачи Кейна. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Магуайр провел на поле все 90 минут, в концовке он заработал желтую карточку. Харри нанес три удара по воротам (один в створ), сделал 109 касаний (второй результат в команде) и 103 передачи (также второй результат в команде) с точностью 95,2%.

Портал WhoScored поставил защитнику оценку 6,72 — пятый результат в сборной Англии этим вечером.

А как вам игра Магуайра в матче «трех львов»?

1 комментарий

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