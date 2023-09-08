8 комментариев

Софьян Амрабат покинул сборную Марокко из-за травмы
Софьян Амрабат возвращается в «Манчестер Юнайтед» из расположения сборной Марокко раньше времени.
Небольшая травма, которая, как сообщается, была обнаружена у полузащитника еще в Англии, теперь подтвердилась.
Проблема не считается серьезной, и решение покинуть сборную больше похоже на меру предосторожности, поскольку команда Марокко уже завоевала право участвовать в Кубке африканских наций.
Амрабат надеется восстановиться к первой игре «Манчестер Юнайтед» после международного перерыва и сыграть против «Брайтона» дома 16 сентября.
Марокканский журналист Изем Анасс пишет что травма несерьезная и его отъезд из сборной это всего лишь мера предосторожности.
Будем надеться !