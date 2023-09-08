8 комментариев

Софьян Амрабат возвращается в «Манчестер Юнайтед» из расположения сборной Марокко раньше времени.

Небольшая травма, которая, как сообщается, была обнаружена у полузащитника еще в Англии, теперь подтвердилась.

Проблема не считается серьезной, и решение покинуть сборную больше похоже на меру предосторожности, поскольку команда Марокко уже завоевала право участвовать в Кубке африканских наций.

Амрабат надеется восстановиться к первой игре «Манчестер Юнайтед» после международного перерыва и сыграть против «Брайтона» дома 16 сентября.