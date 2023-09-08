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Софьян Амрабат покинул сборную Марокко из-за травмы

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Софьян Амрабат возвращается в «Манчестер Юнайтед» из расположения сборной Марокко раньше времени.

Небольшая травма, которая, как сообщается, была обнаружена у полузащитника еще в Англии, теперь подтвердилась.

Проблема не считается серьезной, и решение покинуть сборную больше похоже на меру предосторожности, поскольку команда Марокко уже завоевала право участвовать в Кубке африканских наций.

Амрабат надеется восстановиться к первой игре «Манчестер Юнайтед» после международного перерыва и сыграть против «Брайтона» дома 16 сентября.

8 комментариев

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r24y48pvqr
Может «травма» это такой предлог чтоб взять доп. отдых перед дебютом?
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Руслан1313
Спортс публикует новости с задержкой в 11 часов🤦🏻‍♂️ всё утро ждал когда же напишут, но мы сперва всех телок Антони обсудили…

Марокканский журналист Изем Анасс пишет что травма несерьезная и его отъезд из сборной это всего лишь мера предосторожности.

Будем надеться !
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Vezdexodof
Ещё один травмировался...( Уже человек 6 на больничном.
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Руслан
Да уж.. Слов нет
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Will Turner
Ответ r24y48pvqr
Может «травма» это такой предлог чтоб взять доп. отдых перед дебютом?
САФ так часто делал. перед паузой на сборные у игроков МЮ резко появлялись незначительные травмы
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Руслан1313
Ответ Will Turner
САФ так часто делал. перед паузой на сборные у игроков МЮ резко появлялись незначительные травмы
Жалко что такими приемами не пользуются
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Stretford End
Ответ Vezdexodof
Ещё один травмировался...( Уже человек 6 на больничном.
там ничего нет серьёзного
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