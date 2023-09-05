Игрок с фантастическим терпением.

Софьяну Амрабату пришлось непросто этим летом. «Юнайтед» пришел за марокканцем еще в июне, но его переход состоялся лишь в последний день трансферного окна. Полузащитника хотели подписать и другие клубы, однако он решил стать «красным дьяволом» и вновь поработать с тен Хагом.

Несмотря на все сложности, этот трансфер все же случился, и в приветственном интервью Амрабат объяснил, почему готов был ждать так долго.

«Манчестер Юнайтед» — невероятный огромный клуб. Это будто исполнение мечты. Я очень хотел приехать сюда. Интерес ко мне был большой. Это было долгое трансферное окно. У нас закончились игры в июне. Июнь, июль, август... Это были долгие месяцы, три долгих месяца».

Ко всему прочему, среди игроков «Юнайтед» были и те, кто вдохновлял Софьяна на его карьерном пути:

«Я постоянно смотрел игры «Юнайтед» в детстве и на протяжении всей жизни. Естественно, я больше обращаю внимание на полузащитников, и Пол Скоулз, Рой Кин, Дэвид Бекхэм просто невероятны. Но тут было так много великолепных футболистов. Гари Невилл, Рио Фердинанд, Луи Саа, Уэйн Руни, Криштиану Роналду. Я могу просто называть имена в течение часа».

Амрабат перешел в «Юнайтед» из «Фиорентины» на правах аренды, но у англичан есть право на выкуп игрока. На днях марокканец получил №4, и он сможет дебютировать в матче против «Брайтона» после окончания международного перерыва.