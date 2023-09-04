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Санчо и Тен Хаг публично поссорились, а сегодня тренер «МЮ» определился с заявкой на Лигу чемпионов

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Англичанин неожиданно попал в состав.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов отправила «Юнайтед» в группу А, где предстоит сыграть против «Баварии», «Галатасарая» и «Копенгагена». Первый матч состоится 20 сентября против мюнхенцев на «Альянц Арене».

Сегодня главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг определился с заявкой из 25 человек, что дало несколько подсказок о будущем некоторых игроков клуба.

Донни ван де Бек остался вне состава и, похоже, в ближайшее время он уйдет из «Юнайтед». После того, как сорвалась попытка уйти в «Лорьян», хавбека отправляют в «Галатасарай». Окно в Турции закрывается только 15 сентября, потому у клуба еще есть время на переговоры.

А вот Джейдон Санчо, устроивший публичный конфликт с Тен Хагом, в заявку попал. Англичанин пропустил игру против «Арсенала», а позже тренер уточнил, что это случилось из-за проблем с тренировочным процессом.

Через социальные сети Санчо ответил Тен Хагу, назвав его утверждения «неправдой» и что из него делают «козла отпущения». На этой неделе между игроков и тренером должна состояться встреча, а по слухам игрока могут продать. Правда, похоже, что слухами они так и останутся.

Состав «Манчестер Юнайтед» на Лигу чемпионов:

Список А: Софьян Амрабат, Алтай Байындыр (ВР), Каземиро, Диогу Далот, Антони, Кристиан Эриксен, Бруно Фернандеш, Расмус Хейлунд, Виктор Линделеф, Тирелл Маласиа, Антони Марсьяль, Лисандро Мартинес, Андре Онана (ВР), Факундо Пельистри, Серхио Регилон, Рафаэль Варан.

Воспитанники (доморощенные игроки): Джонни Эванс, Том Хитон (ВР), Скотт Мактоминей, Маркус Рэшфорд, Люк Шоу.

Воспитанники ассоциации: Харри Магуайр, Мэйсон Маунт, Джейдон Санчо, Аарон Уан-Биссака.

11 комментариев

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red hikkikomori
С каких пор Шоу в воспитанники МЮ записали?
+4
0
+4
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Kerndl
А в чем неожиданность? Попасть в заявку и в состав на матч - не одно и то же. Тебя могут заявить, а по итогу просидишь на банке все матчи 🤷🏼‍♂️
+4
0
+4
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Никита Никулин
Автор
Ответ red hikkikomori
С каких пор Шоу в воспитанники МЮ записали?
Все вопросы к МЮ (https://www.manutd.com/en/news/detail/man-utd-champions-league-squad-announced-for-2023-24-group-stage) и УЕФА (https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/026c-12ed42369d3d-0310e8f15a7c-1000--заявки-на/)

Воспитанники клуба - игроки, которые числились в системе клуба не менее трех лет в возрасте от 15 лет до 21 года
+4
0
+4
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Jacob Shustin
Ответ Kerndl
А в чем неожиданность? Попасть в заявку и в состав на матч - не одно и то же. Тебя могут заявить, а по итогу просидишь на банке все матчи 🤷🏼‍♂️
А где Гарначо?
+4
0
+4
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Trollando
Ответ red hikkikomori
С каких пор Шоу в воспитанники МЮ записали?
тоже удивило. Саутгемптон же?
+2
0
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red hikkikomori
Ответ Никита Никулин
Все вопросы к МЮ (https://www.manutd.com/en/news/detail/man-utd-champions-league-squad-announced-for-2023-24-group-stage) и УЕФА (https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/026c-12ed42369d3d-0310e8f15a7c-1000--заявки-на/) Воспитанники клуба - игроки, которые числились в системе клуба не менее трех лет в возрасте от 15 лет до 21 года
Спасибо за информацию, по таким критериям получается он в эту категорию входит, перешёл в МЮ в 2014 году в 19 лет, отыграл 3 года с 19 лет до 21 года
+2
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molly
Ответ Jacob Shustin
А где Гарначо?
Гарначо в списке В. Его попозже опубликуют
+1
0
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red hikkikomori
Ответ Trollando
тоже удивило. Саутгемптон же?
да
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Jacob Shustin
Ответ molly
Гарначо в списке В. Его попозже опубликуют
Понял,спасибо.
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Jacob Shustin
Ответ molly
Гарначо в списке В. Его попозже опубликуют
Molly,спасибо,понял
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Kerndl
Ответ Jacob Shustin
А где Гарначо?
“Манчестер Юнайтед” опубликовал первую часть заявки команды на участие в групповом этапе Лиги чемпионов этого сезона.
Клуб представил основной список А, который должен состоять из 25 футболистов, а перед первым матчем с “Баварией” представит список Б, куда войдут такие игроки, как Алехандро Гарначо, прошедшие все ступени молодежной системы.
При этом, если список А теперь будет неизменным, то список Б может изменяться и дополняться доморощенными молодыми игроками перед каждой игрой.
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