11 комментариев

Англичанин неожиданно попал в состав.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов отправила «Юнайтед» в группу А, где предстоит сыграть против «Баварии», «Галатасарая» и «Копенгагена». Первый матч состоится 20 сентября против мюнхенцев на «Альянц Арене».

Сегодня главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг определился с заявкой из 25 человек, что дало несколько подсказок о будущем некоторых игроков клуба.

Донни ван де Бек остался вне состава и, похоже, в ближайшее время он уйдет из «Юнайтед». После того, как сорвалась попытка уйти в «Лорьян», хавбека отправляют в «Галатасарай». Окно в Турции закрывается только 15 сентября, потому у клуба еще есть время на переговоры.

А вот Джейдон Санчо, устроивший публичный конфликт с Тен Хагом, в заявку попал. Англичанин пропустил игру против «Арсенала», а позже тренер уточнил, что это случилось из-за проблем с тренировочным процессом.

Через социальные сети Санчо ответил Тен Хагу, назвав его утверждения «неправдой» и что из него делают «козла отпущения». На этой неделе между игроков и тренером должна состояться встреча, а по слухам игрока могут продать. Правда, похоже, что слухами они так и останутся.

Состав «Манчестер Юнайтед» на Лигу чемпионов:

Список А: Софьян Амрабат, Алтай Байындыр (ВР), Каземиро, Диогу Далот, Антони, Кристиан Эриксен, Бруно Фернандеш, Расмус Хейлунд, Виктор Линделеф, Тирелл Маласиа, Антони Марсьяль, Лисандро Мартинес, Андре Онана (ВР), Факундо Пельистри, Серхио Регилон, Рафаэль Варан.

Воспитанники (доморощенные игроки): Джонни Эванс, Том Хитон (ВР), Скотт Мактоминей, Маркус Рэшфорд, Люк Шоу.

Воспитанники ассоциации: Харри Магуайр, Мэйсон Маунт, Джейдон Санчо, Аарон Уан-Биссака.