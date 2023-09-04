12 комментариев

Шмейхель раскритиковал Онана за ошибку в матче с «Арсеналом»: он уверен, что Андре должен был отбить удар Райса
Петер Шмейхель раскритиковал Андре Онана за его роль во втором голе «Арсенала» в ворота «Манчестер Юнайтед» в воскресенье.
Он сказал: «У меня нет слов… Я в шоке! Это ужасный способ проиграть игру. «Юнайтед» так плохо защищался на угловом в конце, у Деклана Райса было так много времени, и вратарь должен был отбить».
Голы «Арсенала» были забиты на 96-й и 101-й минуте, к большому разочарованию Эрика тен Хага и болельщиков «Юнайтед».
Ну если вратарь МЮ ребенок, то ок. Но если Онана профессиональный вратарь, то он абсолютно неправильную позицию занял. Там где он стоит путь мячу перекрывают 2 игрока МЮ и 3 рядом, а ближний угол полностью открыт. А сделать шаг у него было куча времени и тогда скорее всего он бы потащил.