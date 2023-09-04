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Шмейхель раскритиковал Онана за ошибку в матче с «Арсеналом»: он уверен, что Андре должен был отбить удар Райса

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Андре Онана Андре Онана
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Петер Шмейхель раскритиковал Андре Онана за его роль во втором голе «Арсенала» в ворота «Манчестер Юнайтед» в воскресенье.

Он сказал: «У меня нет слов… Я в шоке! Это ужасный способ проиграть игру. «Юнайтед» так плохо защищался на угловом в конце, у Деклана Райса было так много времени, и вратарь должен был отбить».

Голы «Арсенала» были забиты на 96-й и 101-й минуте, к большому разочарованию Эрика тен Хага и болельщиков «Юнайтед».

 

12 комментариев

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Subarict
Де Хеа бы взял. И первый гол Де Хеа бы вытащил, никаких сомнений. МЮ получил что хотел - Онана реально хорошо играет ногами, помогает разыгрывать мяч от ворот. А вот спасать и тащить, это не для Онана. Пожалеет МЮ и не один раз, что так расстался с Де Хеа, что так поступил со своим кипером....
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Dimashay
Ага, удар с пяти метров с огромным силы и рикошетом, там и ребенок отбил бы
+6
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НеПотерплю!
Ответ Dimashay
Ага, удар с пяти метров с огромным силы и рикошетом, там и ребенок отбил бы
Ну не с огромной силой. Видно же было. Просто с такого расстояния тяжело отреагировать, здесь, конечно, Шмейхель не прав
+4
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Тухель
Ответ Dimashay
Ага, удар с пяти метров с огромным силы и рикошетом, там и ребенок отбил бы
https://youtu.be/1pKtWxb9z7I?t=96
Ну если вратарь МЮ ребенок, то ок. Но если Онана профессиональный вратарь, то он абсолютно неправильную позицию занял. Там где он стоит путь мячу перекрывают 2 игрока МЮ и 3 рядом, а ближний угол полностью открыт. А сделать шаг у него было куча времени и тогда скорее всего он бы потащил.
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CONST_VAN_G
что вы ждете от черного таиби?
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Will Turner
Ответ Тухель
https://youtu.be/1pKtWxb9z7I?t=96 Ну если вратарь МЮ ребенок, то ок. Но если Онана профессиональный вратарь, то он абсолютно неправильную позицию занял. Там где он стоит путь мячу перекрывают 2 игрока МЮ и 3 рядом, а ближний угол полностью открыт. А сделать шаг у него было куча времени и тогда скорее всего он бы потащил.
ну видно же на твоём же видео, что он сделал шаг в дальний и ожидал удар в дальний и если бы не рикошет, то удар пошел бы как раз в сторону дальнего угла. что за бред
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Чёрный тюльпан
Ответ Subarict
Де Хеа бы взял. И первый гол Де Хеа бы вытащил, никаких сомнений. МЮ получил что хотел - Онана реально хорошо играет ногами, помогает разыгрывать мяч от ворот. А вот спасать и тащить, это не для Онана. Пожалеет МЮ и не один раз, что так расстался с Де Хеа, что так поступил со своим кипером....
Онана бы круто выглядел у Гвардиолы, но поскольку МЮ играет в атакующее убожество (по-другому я просто не могу описать игру первым номером под руководством тен Хага), а порой и вовсе в откровенный автобус, то классная игра ногами от Андре меркнет на фоне его косяков в рамке, где как раз и будет у него больше работы. Партнёры по команде всё равно не пользуются этим преимуществом сенегальца, потому что не умеют мяч держать и качественно комбинировать. Чувствую, что по итогу на Онану будет ушатами литься г... со стороны болельщиков, но вина тут в большей степени на тренере, который взял за солидные деньги нужного ему вратаря, а игру под него настроить не в состоянии. Аналогично и с Де Хеа: зная, что он не умеет играть ногами, лысый всячески настаивал на том, чтобы он ими играл, а защитники комбинировали с ним и разыгрывали, за что МЮ порой расплачивался очками из-за тупых ошибок Давида и обороны.
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AJ44
Ответ Чёрный тюльпан
Онана бы круто выглядел у Гвардиолы, но поскольку МЮ играет в атакующее убожество (по-другому я просто не могу описать игру первым номером под руководством тен Хага), а порой и вовсе в откровенный автобус, то классная игра ногами от Андре меркнет на фоне его косяков в рамке, где как раз и будет у него больше работы. Партнёры по команде всё равно не пользуются этим преимуществом сенегальца, потому что не умеют мяч держать и качественно комбинировать. Чувствую, что по итогу на Онану будет ушатами литься г... со стороны болельщиков, но вина тут в большей степени на тренере, который взял за солидные деньги нужного ему вратаря, а игру под него настроить не в состоянии. Аналогично и с Де Хеа: зная, что он не умеет играть ногами, лысый всячески настаивал на том, чтобы он ими играл, а защитники комбинировали с ним и разыгрывали, за что МЮ порой расплачивался очками из-за тупых ошибок Давида и обороны.
он камерунец
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Чёрный тюльпан
Ответ AJ44
он камерунец
Перепутал, но думаю, что основную суть я донёс.
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