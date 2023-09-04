13 комментариев

Собрали доказательства.

После воскресного поражения «Юнайтед» на «Эмирейтс» (1:3) клуб потрясла новая драма.

Разговаривая с журналистами по окончанию матча, Эрик тен Хаг сказал, что Джейдон Санчо не попал в заявку из-за плохих результатов на тренировках на этой неделе.

Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но вингер решил публично отреагировать на слова тренера. Санчо заверил общественность, что «на этой неделе он очень хорошо выкладывался на тренировках», и назвал себя «козлом отпущения».

Болельщики разделились на два лагеря. Одни считают, что конфликты в клубе возникают по вине тен Хага, приводя в пример уход Криштиану Роналду год назад. Другие же склонны доверять главному тренеру, потому что это далеко не первый раз, когда возникает вопрос о трудолюбии Джейдона.

Его проблемы с легкомысленным отношением к тренировками начались еще во времена в «Манчестер Сити»:

«Эксклюзив: Будущее Джейдона Санчо в «Манчестер Сити» под сомнением после того, как он несколько раз не появился на тренировках» (The Telegraph, июль 2017).

В дортмундской «Боруссии» ситуация повторилась дважды:

«Дортмунд» оштрафовал Санчо на £86 тысяч и заставил тренироваться под проливным дождем в одиночку из-за регулярных опозданий» (The Sun, октябрь 2019).

«Джейдон Санчо объяснил, что опаздывал на тренировки «Боруссии Дортмунд» из-за «проблем со сном». Но разве это не из-за ночных игр в Call of Duty со звездами «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, Полем Погба и Джесси Лингардом?» (Daily Mail, сентябрь 2020).

Даже у главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта были сложности с Санчо.

«Как и предполагалось, количество игрового времени Санчо уменьшилось из-за результатов тренировок, несмотря на хорошую форму в клубе в конце сезона» (Сэмюэль Лакхерст, главный редактор Manchester Evening News, июнь 2021).

Тенденция определенно прослеживается. В прошлом году произошла аналогичная ситуация — тен Хаг вывел Санчо из состава и посоветовал ему отправиться в Нидерланды, чтобы набрать форму индивидуально. Вернувшись в Англию, Джейдон начал показывать результаты своей работы на поле и не разочаровал болельщиков.

Пора еще разок?