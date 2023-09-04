13 комментариев

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Тен Хаг не первый тренер, с которым у Санчо возник конфликт из-за тренировок. Это происходило во всех командах, где выступал Джейдон

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Собрали доказательства.

После воскресного поражения «Юнайтед» на «Эмирейтс» (1:3) клуб потрясла новая драма.

Разговаривая с журналистами по окончанию матча, Эрик тен Хаг сказал, что Джейдон Санчо не попал в заявку из-за плохих результатов на тренировках на этой неделе.

Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но вингер решил публично отреагировать на слова тренера. Санчо заверил общественность, что «на этой неделе он очень хорошо выкладывался на тренировках», и назвал себя «козлом отпущения».

Болельщики разделились на два лагеря. Одни считают, что конфликты в клубе возникают по вине тен Хага, приводя в пример уход Криштиану Роналду год назад. Другие же склонны доверять главному тренеру, потому что это далеко не первый раз, когда возникает вопрос о трудолюбии Джейдона. 

Его проблемы с легкомысленным отношением к тренировками начались еще во времена в «Манчестер Сити»:

«Эксклюзив: Будущее Джейдона Санчо в «Манчестер Сити» под сомнением после того, как он несколько раз не появился на тренировках» (The Telegraph, июль 2017).

В дортмундской «Боруссии» ситуация повторилась дважды:

«Дортмунд» оштрафовал Санчо на £86 тысяч и заставил тренироваться под проливным дождем в одиночку из-за регулярных опозданий» (The Sun, октябрь 2019).

«Джейдон Санчо объяснил, что опаздывал на тренировки «Боруссии Дортмунд» из-за «проблем со сном». Но разве это не из-за ночных игр в Call of Duty со звездами «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, Полем Погба и Джесси Лингардом?» (Daily Mail, сентябрь 2020).

Даже у главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта были сложности с Санчо.

«Как и предполагалось, количество игрового времени Санчо уменьшилось из-за результатов тренировок, несмотря на хорошую форму в клубе в конце сезона» (Сэмюэль Лакхерст, главный редактор Manchester Evening News, июнь 2021).

Тенденция определенно прослеживается. В прошлом году произошла аналогичная ситуация — тен Хаг вывел Санчо из состава и посоветовал ему отправиться в Нидерланды, чтобы набрать форму индивидуально. Вернувшись в Англию, Джейдон начал показывать результаты своей работы на поле и не разочаровал болельщиков.

Пора еще разок?

13 комментариев

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CyberUnited
Да вы что, сейчас набегут "фаны" МЮ и объяснят, что Роналду был прав. Кучу таких позорников видел под другой новостью, еще значок МЮ нацепили.
+19
-9
+10
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Dm Kznts
пора избавляться
+9
-4
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GJaMan
все ясно с этим господином, уже в последнем сезоне за боруссию были сомнения, но теперь точно не топ игрок
+7
-4
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Элтай Шахмаров
Ответ Знаток Спорта
Жаль, парень считался талантливее чем Сака и Фоден. Показывал сумасшедшие цифры в Дортмунде
Боруссия мастера делать звезд на час, в МЮ только были Михитарян, Кагава, Санчо теперь, хотя вот Белингем в огне , там правда и партнеры другие и лига .
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Will Turner
Ответ Waititi
теперь для всех кто думают что Санчо неправ, кто тренится больше Рон или Месси ? Я его не поддерживаю в том что он лентяй я про Санчо, но даже так он лучше играет чем Антони, а кто в старте, человек одного финта в старте, вот и вся мораль басни. Антони свой, а Санчо нет, МЮ уже провел 4 игры и все как один катастрофичны.
санчо за три года показал меньше, чем плохо играющий антони, вот и вся мораль басни. да даже факты говорят, что санчок конфликтный и нытик, забрасывающий тренировки
+5
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Steppenwolf
Глупец, ну кто его за язык тянул ?
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saip
Ответ Waititi
теперь для всех кто думают что Санчо неправ, кто тренится больше Рон или Месси ? Я его не поддерживаю в том что он лентяй я про Санчо, но даже так он лучше играет чем Антони, а кто в старте, человек одного финта в старте, вот и вся мораль басни. Антони свой, а Санчо нет, МЮ уже провел 4 игры и все как один катастрофичны.
Санчо ни одну игру не показал нормальную как перешел. Ты матчи смотреть начни
+3
-1
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Знаток Спорта
Жаль, парень считался талантливее чем Сака и Фоден. Показывал сумасшедшие цифры в Дортмунде
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SDF SDF
Санчо Панчо
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Gani
Отпускать на вольные хлеба. И впредь пусть будет уроком, МЮ не стоит гоняться за капризными дивами независимо от того какой у них потенциал, если они не способны играть на команду и выкладываться на все 100, то таким не место в команде. Надо было его еще летом продавать.
0
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Тухель
Ответ Знаток Спорта
Жаль, парень считался талантливее чем Сака и Фоден. Показывал сумасшедшие цифры в Дортмунде
Кем считался? Одного оставляют в МС и он пробивается в основу, а второй едет в Германию и имея возможность выкупа МС этим не пользуется. Точно Санчо был талантливее Фодена?
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