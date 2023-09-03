7 комментариев

Рой Кин раскритиковал игроков «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» после того, как кадры из туннеля были показаны на Sky Sports.

В воскресенье команда Эрика тен Хага отправилась в Северный Лондон, чтобы впервые в этом сезоне встретиться с «канонирами».

На 27-й минуте Маркус Рэшфорд открыл счет после того, как команда успешно воспользовалась ошибкой игрока «Арсенала» Кая Хаверца. 25-летний футболист получил мяч от Кристиана Эриксена, а затем пробил с дальней штанги в дальнюю часть ворот.

Однако празднование было прервано, поскольку Мартин Эдегор немедленно забил ответный гол. Он отправил мяч в правый нижний угол ворот Андре Онаны и сделал счет 1:1.

На 88-й минуте 19-летний Алехандро Гарначо пробил мимо Аарона Рамсдейла, но VAR зафиксировал офсайд. Воспользовавшись шансом, «Арсенал» увеличил счет 2:1 на шестой минуте дополнительного времени – Деклан Райс забил гол после удара Букайо Саки. Затем Габриэль Жезус добил «МЮ» на 11-й добавленной минуте, сделав счет 3:1 в пользу команды Микеля Артеты.

Перед началом матча бывшая звезда «Юнайтед» Рой Кин был недоволен тем, как игроки обращались друг с другом в туннеле «Эмирейтс».

На кадрах, транслируемых Sky Sports, вратари Аарон Рамсдейл и Онана разговаривают друг с другом, а Эдегор и новичок «Юнайтед» Серхио Регилон обнимались.

«В мои времена мы шли на войну, шли в бой. Тогда так к этому относились. Я смотрю кадры из туннеля, все думают, что я старой закалки, но я не понимаю, зачем вам болтать с людьми, против которых вы собираетесь вступить в бой. Вы же будете рвать друг друга на куски», – удивлялся Кин.

«Зачем пожимать руки? Я бы пожал руку после игры, но не перед. Может быть, эти молодые ребята меня научат», — заключил 52-летний Кин.

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