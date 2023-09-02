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Летом «Юнайтед» мастерски закрыл все проблемные позиции. Показываем, как будет выглядеть команда тен Хага на схеме

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Джонни Эванс Джонни Эванс
Андре Онана Андре Онана
Серхио Регилон Серхио Регилон
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Алтай Байындыр Алтай Байындыр
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Обновленные «дьяволы». 

В ночь с первого на второе сентября завершилось трансферное окно, поэтому самое время оценить, как будет выглядеть команда в новом сезоне.

«Юнайтед» провел большую работу на рынке этим летом, подписав несколько игроков на ключевые позиции. Ко всему прочему, ближе к концу августа им пришлось срочно искать левого защитника, который может подменить травмированных Люка Шоу и Тирелла Маласиа.

В итоге к «красным дьяволам» присоединилось семь игроков: Расмус Хейлунд, Мэйсон Маунт, Андре Онана, Софьян Амрабат, Алтай Байындыр, Джонни Эванс и Серхио Регилон.

При этом «Юнайтед» расстался с тринадцатью игроками, в том числе с Дином Хендерсоном, Фредом и Мэйсоном Гринвудом.

В итоге, после всех летних изменений, именно так будет выглядеть глубина состава команды Эрика тен Хага:

Как бы вы оценили работу «дьяволов» на рынке этим летом? Способна ли эта команда бороться за трофеи?

15 комментариев

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Алексей Суглоб
По моему мнению - весьма так себе компания. Разве что только надежда на Хойлунда. Лучше бы избавились от Марсьяля и вернули Гринвуда (попищали бы всякие феминистки пару-тройку недель и угомонились бы). Защита ни разу не усилилась. Более того, Варан опять начал ломаться, травма Шоу показала , что глубины нет, а Региллон - исключительно стрессовый вариант. Амрабат - строго для ротации. Онана ничем не лучше Де Хеа, если не хуже , а он еще и выпадать на сборную будет и для продления Дэвида не надо было денег тратить, а Онана стоил несколько десятков миллионов, которые можно было бы потратить на хорошего игрока в поле, а не скупать по дешевке всяких под ФФП в пожарном порядке. Маунт - вообще пока кошмар. Буду искренне рад, если ошибаюсь и продолжаю верить в МЮ и Тен Хага.
+15
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Алексей Суглоб
Ответ Рио Фердинанд
С Эриком Байи не понятно. Не продали, не отдали в аренду и в состав не включают. По лучше Магуайера будет по моему.
Магуайра просто надо грамотно использовать, не понимаю хейта против него. Он и не был быстрым никогда. В схеме, где не надо носиться туда-сюда, он может весьма крепко держать оборону. И на втором этаже он реально хорош. При навесах. Просто схемы Тен Хага тоже - ни разу не 100% эффективная догма. Сказать, чтобы сильно убедительными были - нельзя. А Байи - хрусталь, игру играет - 2 лечится. Мага лучше
+7
-1
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Руслан
Рядом Каземиро должен стоять Амрабат, а не Маунт, который играет как 38 летний
+5
-1
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Рио Фердинанд
С Эриком Байи не понятно. Не продали, не отдали в аренду и в состав не включают. По лучше Магуайера будет по моему.
+5
-1
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Макс Голубцов
Ответ Алексей Суглоб
По моему мнению - весьма так себе компания. Разве что только надежда на Хойлунда. Лучше бы избавились от Марсьяля и вернули Гринвуда (попищали бы всякие феминистки пару-тройку недель и угомонились бы). Защита ни разу не усилилась. Более того, Варан опять начал ломаться, травма Шоу показала , что глубины нет, а Региллон - исключительно стрессовый вариант. Амрабат - строго для ротации. Онана ничем не лучше Де Хеа, если не хуже , а он еще и выпадать на сборную будет и для продления Дэвида не надо было денег тратить, а Онана стоил несколько десятков миллионов, которые можно было бы потратить на хорошего игрока в поле, а не скупать по дешевке всяких под ФФП в пожарном порядке. Маунт - вообще пока кошмар. Буду искренне рад, если ошибаюсь и продолжаю верить в МЮ и Тен Хага.
В целом согласен, кроме Гринвуда - на мой взгляд МЮ в качестве атаки ничего не потерял.
По сути минус игрок, а по факту лучше давать больше времени Амаду и Пельистри
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SegaYasch
Ответ Алексей Суглоб
По моему мнению - весьма так себе компания. Разве что только надежда на Хойлунда. Лучше бы избавились от Марсьяля и вернули Гринвуда (попищали бы всякие феминистки пару-тройку недель и угомонились бы). Защита ни разу не усилилась. Более того, Варан опять начал ломаться, травма Шоу показала , что глубины нет, а Региллон - исключительно стрессовый вариант. Амрабат - строго для ротации. Онана ничем не лучше Де Хеа, если не хуже , а он еще и выпадать на сборную будет и для продления Дэвида не надо было денег тратить, а Онана стоил несколько десятков миллионов, которые можно было бы потратить на хорошего игрока в поле, а не скупать по дешевке всяких под ФФП в пожарном порядке. Маунт - вообще пока кошмар. Буду искренне рад, если ошибаюсь и продолжаю верить в МЮ и Тен Хага.
Гринвуд не играл 1,5 года - в лучшем случае начал бы выходить на концовку к декабрю. Марсияль когда здоров вполне неплохо играет
Онана лучше Де Хеа в игре ногами - вышло примерно 83 поста об этом с подробными объяснениями зачем он нужен. Зарплату у Давида забыл посчитать, а это не меньше 350к в неделю
Все остальные по сути в ротацию, кроме Маунта.
Когда в команде полный бардак почти в каждой линии, то за 1 окно трудно это всё разгрести адекватно. Можно, но как показывает пример Челси, скорее всего получится другой бардак
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Алексей Суглоб
Ответ Макс Голубцов
В целом согласен, кроме Гринвуда - на мой взгляд МЮ в качестве атаки ничего не потерял. По сути минус игрок, а по факту лучше давать больше времени Амаду и Пельистри
Так в том-то и дело, что играют не они, а Антони, который пока- абсолютный провал с одним финтом. Мэйсон поатлетичнее их обоих будет и удар убойный. В тех играх, которые помню, выдавал он хорошие голы. По моему мнению, его сезон 2021/2022 был лучше , чем у Антони 2022/2023. И, главное - денег тратить не надо было и можно было вложиться в защиту, которая совсем пока не соответствует амбициям.
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Ignatius Riley
на бумаге трансферы выглядят неплохо, появился профильный нападающий, что уже хорошо, плюс вратарь, который умеет играть ногами. На деле посмотрим, какие-то выводы будем делать месяца через полтора-два хотя бы

GGMU
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SegaYasch
Ответ Алексей Суглоб
Гринвуд молодой и пары , ну - тройки, месяцев хватило бы . Марсяль, даже когда здоров , играет 50/50. И так-то не звезда, да еще и не пахарь, строго по настроению. А вот Онана пока хорош исключительно на бумаге и не убедил за несколько игр. Надеюсь, начнет тащить. Завтра и посмотрим.
Молодой и бестолковый, будем честны. Футбольный интеллект достаточно посредственный: выбор позиции слабый, позицию при обороне теряет, в прессинг идет не вовремя, а для футбола Тен Хага все это очень важно. Поэтому мог бы и вообще не заиграть

Что значит на бумаге и как он должен убедить? Или у него какие-то результативные ошибки были?
Ну а если ты не замечаешь что при розыгрыше мяча в первой линии появился дополнительный вариант, то как бы и нет смысла продолжать этот разговор
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Alex_RMN
Ответ Алексей Суглоб
Магуайра просто надо грамотно использовать, не понимаю хейта против него. Он и не был быстрым никогда. В схеме, где не надо носиться туда-сюда, он может весьма крепко держать оборону. И на втором этаже он реально хорош. При навесах. Просто схемы Тен Хага тоже - ни разу не 100% эффективная догма. Сказать, чтобы сильно убедительными были - нельзя. А Байи - хрусталь, игру играет - 2 лечится. Мага лучше
А как Магвайера правильно использовать если МЮ не играет по схемам, где бы ему не пришлось двигаться?
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Леонид Ботвинник
Если честно, то схема не впечатляет пока. Тем более с учётом травмированых.
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Алексей Суглоб
Ответ SegaYasch
Гринвуд не играл 1,5 года - в лучшем случае начал бы выходить на концовку к декабрю. Марсияль когда здоров вполне неплохо играет Онана лучше Де Хеа в игре ногами - вышло примерно 83 поста об этом с подробными объяснениями зачем он нужен. Зарплату у Давида забыл посчитать, а это не меньше 350к в неделю Все остальные по сути в ротацию, кроме Маунта. Когда в команде полный бардак почти в каждой линии, то за 1 окно трудно это всё разгрести адекватно. Можно, но как показывает пример Челси, скорее всего получится другой бардак
Гринвуд молодой и пары , ну - тройки, месяцев хватило бы . Марсяль, даже когда здоров , играет 50/50. И так-то не звезда, да еще и не пахарь, строго по настроению. А вот Онана пока хорош исключительно на бумаге и не убедил за несколько игр. Надеюсь, начнет тащить. Завтра и посмотрим.
0
0
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Макс Голубцов
Ответ SegaYasch
Молодой и бестолковый, будем честны. Футбольный интеллект достаточно посредственный: выбор позиции слабый, позицию при обороне теряет, в прессинг идет не вовремя, а для футбола Тен Хага все это очень важно. Поэтому мог бы и вообще не заиграть Что значит на бумаге и как он должен убедить? Или у него какие-то результативные ошибки были? Ну а если ты не замечаешь что при розыгрыше мяча в первой линии появился дополнительный вариант, то как бы и нет смысла продолжать этот разговор
Поддерживаю мысли про Гринвуда. Футбольный интеллект действительно посредственный. Только на хорошем ударе далеко не уедешь во взрослом футболе
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