15 комментариев

Летом «Юнайтед» мастерски закрыл все проблемные позиции. Показываем, как будет выглядеть команда тен Хага на схеме
Обновленные «дьяволы».
В ночь с первого на второе сентября завершилось трансферное окно, поэтому самое время оценить, как будет выглядеть команда в новом сезоне.
«Юнайтед» провел большую работу на рынке этим летом, подписав несколько игроков на ключевые позиции. Ко всему прочему, ближе к концу августа им пришлось срочно искать левого защитника, который может подменить травмированных Люка Шоу и Тирелла Маласиа.
В итоге к «красным дьяволам» присоединилось семь игроков: Расмус Хейлунд, Мэйсон Маунт, Андре Онана, Софьян Амрабат, Алтай Байындыр, Джонни Эванс и Серхио Регилон.
При этом «Юнайтед» расстался с тринадцатью игроками, в том числе с Дином Хендерсоном, Фредом и Мэйсоном Гринвудом.
В итоге, после всех летних изменений, именно так будет выглядеть глубина состава команды Эрика тен Хага:
Как бы вы оценили работу «дьяволов» на рынке этим летом? Способна ли эта команда бороться за трофеи?
По сути минус игрок, а по факту лучше давать больше времени Амаду и Пельистри
Онана лучше Де Хеа в игре ногами - вышло примерно 83 поста об этом с подробными объяснениями зачем он нужен. Зарплату у Давида забыл посчитать, а это не меньше 350к в неделю
Все остальные по сути в ротацию, кроме Маунта.
Когда в команде полный бардак почти в каждой линии, то за 1 окно трудно это всё разгрести адекватно. Можно, но как показывает пример Челси, скорее всего получится другой бардак
GGMU
Что значит на бумаге и как он должен убедить? Или у него какие-то результативные ошибки были?
Ну а если ты не замечаешь что при розыгрыше мяча в первой линии появился дополнительный вариант, то как бы и нет смысла продолжать этот разговор