15 комментариев

Обновленные «дьяволы».

В ночь с первого на второе сентября завершилось трансферное окно, поэтому самое время оценить, как будет выглядеть команда в новом сезоне.

«Юнайтед» провел большую работу на рынке этим летом, подписав несколько игроков на ключевые позиции. Ко всему прочему, ближе к концу августа им пришлось срочно искать левого защитника, который может подменить травмированных Люка Шоу и Тирелла Маласиа.

В итоге к «красным дьяволам» присоединилось семь игроков: Расмус Хейлунд, Мэйсон Маунт, Андре Онана, Софьян Амрабат, Алтай Байындыр, Джонни Эванс и Серхио Регилон.

При этом «Юнайтед» расстался с тринадцатью игроками, в том числе с Дином Хендерсоном, Фредом и Мэйсоном Гринвудом.

В итоге, после всех летних изменений, именно так будет выглядеть глубина состава команды Эрика тен Хага:

Как бы вы оценили работу «дьяволов» на рынке этим летом? Способна ли эта команда бороться за трофеи?