Федерации футбола Камеруна опубликовала заявку национальной команды на матч против сборной Бурунди в рамках квалификации Кубка африканских наций. Встреча назначена на 12 сентября.

В заявку попал Андре Онана – новый голкипер «Манчестер Юнайтед».

Казалось бы, в вызове одного из лучших вратарей страны в сборную нет ничего удивительного. Но осенью прошлого года из-за тактики на катарском ЧМ у Онана возник конфликт с Ригобером Сонгом – главным тренером национальной команды.

Андре не стал дожидаться конца Мундиаля, покинул расположение команды, а затем и вовсе объявил о завершении карьеры в сборной.

Почти сразу после объявления заявки сборной Камеруна на матч против Бурунди, голкипер «МЮ» опубликовал загадочный пост: «Ложь дает цветы, но не фрукты. Африканская пословица».

Мы можем только догадываться, что именно хотел сказать Онана такой публикацией. Возможно, таким образом он действительно опроверг свое возвращение в сборную Камеруна. А может, вратарь просто решил немного погрузить своих европейских поклонников в африканскую культуру.

Как думаете, был ли тайный смысл в публикации Андре?