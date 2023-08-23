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💪 «В этом есть урок». Лисандро Мартинес – пример, как реагировать на неудачи. Он рассказал об ужасной травме в 1/4 ЛЕ

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Первая еврокубковая кампания Лисандро Мартинеса в «МЮ» оборвалась травмой плюсневой кости, полученной в четвертьфинале Лиги Европы против «Севильи».

Martinez reveals how he felt being carried off the pitch injured by two opponents last season

Лисандро не мог покинуть поле самостоятельно, ему помогали Гонсало Монтьель и Маркос Акунья. Из-за травмы он пропустил финал Кубка Англии против «Манчестер Сити», но вместо того, чтобы впасть в уныние после неудачи, Мартинес решил проанализировать, какие уроки можно извлечь из этой ситуации.

Тем не менее, в этом сезоне аргентинец, по его словам, вернулся более сильным. Вспоминая тот матч, он рассказал GQ: «Я испытал тысячу разных эмоций в тот вечер.

Меня вынесли с поля два соперника, игроки из Аргентины. Моя девушка очень плакала в раздевалке. А я? Я старался чувствовать себя позитивно.

Я сказал себе: «Что я могу сделать, чтобы контролировать эту ситуацию?». Да, это было серьезно. Но я подумал: «Ладно, это послание. Послание для меня, чтобы я был позитивным, работал, восстанавливался и не просто вернулся, а вернулся гораздо лучшим игроком.

И сейчас я уже лучше. Иногда все происходит не просто так. Футбол очень честен. Мы должны были забить четыре мяча «Севилье», но не забили. В этом есть урок. Мы должны учиться и возвращаться более сильными. И я должен сделать то же самое».

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