Первая еврокубковая кампания Лисандро Мартинеса в «МЮ» оборвалась травмой плюсневой кости, полученной в четвертьфинале Лиги Европы против «Севильи».

Лисандро не мог покинуть поле самостоятельно, ему помогали Гонсало Монтьель и Маркос Акунья. Из-за травмы он пропустил финал Кубка Англии против «Манчестер Сити», но вместо того, чтобы впасть в уныние после неудачи, Мартинес решил проанализировать, какие уроки можно извлечь из этой ситуации.

Тем не менее, в этом сезоне аргентинец, по его словам, вернулся более сильным. Вспоминая тот матч, он рассказал GQ: «Я испытал тысячу разных эмоций в тот вечер.

Меня вынесли с поля два соперника, игроки из Аргентины. Моя девушка очень плакала в раздевалке. А я? Я старался чувствовать себя позитивно.

Я сказал себе: «Что я могу сделать, чтобы контролировать эту ситуацию?». Да, это было серьезно. Но я подумал: «Ладно, это послание. Послание для меня, чтобы я был позитивным, работал, восстанавливался и не просто вернулся, а вернулся гораздо лучшим игроком.

И сейчас я уже лучше. Иногда все происходит не просто так. Футбол очень честен. Мы должны были забить четыре мяча «Севилье», но не забили. В этом есть урок. Мы должны учиться и возвращаться более сильными. И я должен сделать то же самое».