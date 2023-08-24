«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться Софьяном Амрабатом. Приобретение полузащитника оборонительного плана является приоритетной задачей клуба до 31 августа, и, казалось бы, игрок «Фиорентины» отвечает всем требованиям.

Однако это может оказаться не так. Статистика марокканца в Серии А позволяет предположить, что в более физически сложной Премьер-лиге он может оказаться таким сильным полузащитником.

Ленивый анализ показывает следующее: в сравнении с игроками топ-5 лиг на своей позиции (за последние 365 дней) Амрабат находится в нижних перцентилях по отборам, перехватам, заблокированным ударам, выносам и воздушным дуэлям.

Для сравнения возьмем цифры Каземиро и скажем «вау». Значение «99» говорит о том, что игрок лучше 99% футболистов этой позиции по этой метрике.