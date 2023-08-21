И даже женская команда ни при чем.

«Манчестер Юнайтед» решил не возвращать Мэйсона Гринвуда в состав команды после продолжительного расследования, которое длилось полгода.

По информации от The Athletic, «красные дьяволы» собирались восстановить нападающего и уже подготовили план по его реинтеграции, но столкнулись с недовольством со стороны значительной части сотрудников.

Эрик тен Хаг и спортивный директор Джон Мерто поддержали возвращение Гринвуда. Однако, как изданию сообщили источники в клубе, пожелавшие остаться анонимными, чтобы не лишиться своих должностей, некоторые сотрудники «Юнайтед» испытывали чувство «вины и стыда» из-за плана по возвращению игрока. Ко всему прочему, некоторые работники клуба подумывали об уходе или о начале забастовки.

Далее цитируется отрывок из статьи The Athletic:

«Некоторые сотрудники были потрясены планами клуба в отношении Гринвуда, и руководители «Юнайтед» провели несколько срочных встреч с персоналом. Некоторые говорили об увольнении в случае, если «Юнайтед» вернет Гринвуда, другие начали изучать, как объявить забастовку.

Кризисные встречи проводили руководители «Юнайтед», и они упорно пытались оправдать возвращение Гринвуда в состав, при этом утверждая, что окончательное решение не было принято. Это еще раз подтверждает, что клуб был намерен довести свой план до конца. На этом этапе «Юнайтед» лишь сообщил The Athletic и персоналу, что доказательства, доступные общественности, были «частичными» и не захотели объяснять причины, по которым они хотели вернуть игрока.

Сотрудники задавались вопросом, как они должны были объяснить решение клуба вернуть Гринвуда своим друзьям и семьям. Хоть недовольные сотрудники всегда говорят со СМИ чаще и охотнее, чем довольные сотрудники, настоящий масштаб неудовлетворенности поразил руководство.

«Подавляющее большинство людей не думают, что он должен снова играть за клуб», — сказал один из сотрудников, который также не захотел раскрывать свое имя публично, чтобы не лишиться работы. Когда The Athletic сообщил, что некоторые работники клуба рассматривают возможность проведения забастовки, несколько сотрудников связались с изданием, чтобы сказать, что они тоже присоединятся, если забастовка состоится».

Многие издания утверждали, что главными противниками идеи возвращения Гринвуда были футболистки женская команда, но The Athletic опроверг эту версию:

«В женской команде действительно были игроки, которые яростно выступали против возвращения Гринвуда, но это мнение не было подавляющим в команде».