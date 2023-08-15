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Фабрицио Романо обратил внимание на активность Павара в соцсетях игрока «МЮ». Но этому есть простое объяснение

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В первом туре АПЛ «Юнайтед» дома обыграл «Вулверхэмптон». Единственный гол в противостоянии на свой счет записал Варан. После игры Рафаэль выложил фото с матча, которое прокомментировал Павар.

На это обратил внимание Фабрицио Романо. Инсайдер написал: «Под постом Варана Бенжамен Павар показывает, как сильно хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Павар подталкивает «Баварию» к одобрению сделки».

А вот та самая публикация, и тот самый комментарий:

Разумеется, в действиях Бенжамена можно искать какие-то тайные смыслы. Но более разумным кажется другое объяснение.

Павар банально прокомментировал публикацию своего соотечественника. Вместе с Вараном Бенджи завоевал для Франции победу на чемпионате мира в России.

Разговоры о Паваре в «МЮ» начались, когда «дьяволы» решили расстаться с Магуайром. Сообщалось, что Тен Хаг видит в игроке «Баварии» идеальную замену Харри. Но англичанин, как известно, остается в Манчестере. А Павар поборется с Рекордмайстером за еще одну Салатницу.

А вы бы хотели увидеть Бенжамена в «Юнайтед»?

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