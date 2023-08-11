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«Юнайтед» выбрал замену Магуайру. «Дьяволы» связались с «Баварией», чтобы обсудить Павара, — есть хорошая новость и не очень

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Инсайды от Фабрицио Романо.

«Юнайтед» сделал шаг в сторону трансфера Бенжамена Павара, в котором клуб видит замену Харри Магуайру.

Экс-капитан манкунианцев вскоре должен стать игроком «Вест Хэма», все стороны улаживают последние детали. «Красные дьяволы» сразу же начали искать нового центрального защитника, среди кандидатов назывались Эдмонд Тапсоба («Байер»), Жан-Клер Тодибо («Ницца») и, соответственно, Павар из «Баварии». Как сообщает Фабрицио Романо, «Юнайтед» начал прощупывать возможность трансфера последнего.

Трансферный эксперт написал в твиттере, что недавно «Юнайтед» связался с «Баварией»:

«Как я знаю, «Манчестер Юнайтед» связался с «Баварией» по поводу сделки с Бенжаменом Паваром.

Зеленого света от «Баварии» по-прежнему нет. Однако намерения Павара ясны: он хочет уйти и начать новую главу. Павар не подпишет новый контракт с «Баварией», а текущий истекает в июне 2024 года».

Неясно, сколько «Бавария» потребует за 27-летнего футболиста, учитывая, что его контракт истекает в следующем году и отпустит ли его вовсе. Sky Sport Deutschland утверждал, что чемпионы Германии могут продать игрока €35-40 млн.

Павар, который может выполнять роль как правого, так и центрального защитника, присоединился к мюнхенской команде в 2019 году за €35 млн.

 

1 комментарий

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Adi Mov
Главное, чтобы Бавария не запросила много, учитывая что они хотят отбить часть денег, потраченную за Кейна. И видя, что МЮ тоже неплохо заплатил за Маунта у которого тоже год по контракту оставался.
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