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Как «Юнайтед» может играть с Паваром в составе? Показываем три варианта на схеме

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Похоже, Магуайр скоро станет игроком «Вест Хэма». Сторонам осталось уладить последние детали перед трансфером.

А «Юнайтед» уже нашел отличную замену уходящему защитнику. По данным издания L’Equipe, для Тен Хага приоритетным кандидатом на замену Харри является Павар. За чемпиона мира «дьяволы» заплатят «Баварии» примерно 30 млн евро.

Как «МЮ» может играть с Бенжаменом в составе? Есть три варианта.

Вариант 1: правый защитник

На этой позиции Бенджи выходит чаще всего. Хотя сам Павар признавался, что предпочитает играть в центре. Француз надежен в обороне и может неплохо поддерживать атаку.

Кстати, Бенжамен любит забивать красивые голы. Помните его мяч в ворота Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2018?

Вариант 2: альтернатива Варану

Ну раз Павару нравится играть в центре, почему бы не дать ему эту возможность? Бенжамен может стать альтернативой Варану, который в минувшем сезоне часто травмировался.

Тен Хаг может выбрать французскую связку и выпустить на поле Павара вместе с Рафаэлем, чтобы дать Мартинесу отдохнуть.

Вариант 3: крайний в тройке защитников

Не самая любимая схема голландского специалиста, но с трансфером Павара Тен Хаг может попробовать и такую расстановку. С игрой на подобной позиции Бенджи справляется вполне неплохо.

Какой вариант вам кажется самым удачным? А как бы вы распорядились Паваром на месте Тен Хага?

1 комментарий

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