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«МЮ» еще не разрешил «Вест Хэму» согласовать личные условия контракта с Магуайром. Фабрицио Романо рассказал, чего ждут «дьяволы»

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«Вест Хэм» еще не получил разрешения от «Манчестер Юнайтед» на обсуждение личных договоренностей с Харри Магуайром, утверждает Фабрицио Романо.

«Молотобойцы» ждут зеленого сигнала, прежде чем они смогут обсудить с защитником детали его соглашения с клубом, в том числе его зарплату.

Сперва «Манчестер Юнайтед» хочет прояснить несколько деталей и условий оплаты трансфера защитника, сообщает Романо. За Магуайра «Вест Хэм» отдаст 30 млн евро. Вероятно, платежи будут переводиться частями.

Sky Sports предполагает, что с этим у сторон проблем не будет. Не должно возникнуть трудностей и с согласованием личных условий контракта Харри.

А «МЮ» уже нацелился на нескольких игроков, которые смогут заменить защитника. Ближе всего «дьяволы» подобрались к Павару. По сведениям L’Equipe, Бенжамен является приоритетом Тен Хага. За француза «Юнайтед» готов отдать «Баварии» около 30 млн евро.

Как смотрите на кандидатуру Павара?

2 комментария

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stanvixx
Буквально несколько часов назад шла речь о 30 млн ФУНТОВ. Теперь пишете о 30 млн ЕВРО. Вы там определиться не можете какая утка жирнее или это банальная некомпетентность с опечатками, причём двойная?
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