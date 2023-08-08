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«Юнайтед» построил новую комнату отдыха по просьбе Тен Хага. Влияние тренера в клубе растет

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Ранее там была VIP-зона.

«Юнайтед» построил новую комнату отдыха для Эрика тен Хага и его футболистов, которую они могут использовать на «Олд Траффорд» перед играми.

Ранее в этом месте на трибуне имени сэра Бобби Чарльтона располагалась зона гостеприимства, которую использовали болельщики, оплачивающие билеты по повышенным ценам. Также туда приходили корпоративные посетители, что приносило доход, исчисляемый миллионами фунтов.

Однако Тен Хаг настаивал на создании специального места, где он мог бы готовить игроков в контролируемой обстановке. Руководители пошли ему навстречу.

В прошлом сезоне тренер дал понять, что не хочет в ночь перед играми останавливаться всей командой в манчестерских отелях, а клуб тогда предоставил временное решение. Эрика тен Хага легко понять: он посчитал, что пробки на пути к стадиону, проблемы с безопасностью и предлагаемое питание могут повлиять на результаты. В ответ на это клуб предоставил один из залов ожидания.

Целый год потребовался «МЮ» на то, чтобы решить, какое из помещений стадиона переоборудовать, чтобы облегчить работу тренерскому штабу и при этом компенсировать утраченный доход. В течение лета был завершены работы по переоборудованию, а теперь игроки имеют возможность питаться и расслабляться в специально отведенной для этого зоны, а Тен Хаг может лучше выполнять свои функции.

Тренер сообщил игрокам, чтобы они приезжали на стадион за три с половиной часа до начала матча, чтобы вместе пройти предматчевые процедуры и создать атмосферу единения. Он считает, что все время, проведенное вдали от «Олд Траффорд», потрачено впустую.

Интересно, что Жозе Моуринью, Луи ван Гал и Оле-Гуннар Сульшер также настаивали на подобных изменениях, но только голландцу удалось добиться своего.

По данным The Athletic, такое решение футбольного директора Джона Мерто и операционного директора Коллета Роша, говорит о том, что влияние Тен Хага на руководство клуба очень велико. Тренеру доверяют больше, чем всем его предшественникам.

4 комментария

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Vito Karleone
Ответ yurchik07
А когда Рон о подобном говорил и просил,то его просто зачморили.А эту плешивую гадость послушали.
Закрой рот! По братски
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Ros Denta
Роналду жаловался на бассейн и джакузи. Эрик создаёт атмосферу правильного и успешного клуба, потерянного 10 лет назад. Роналду после критики решил сибасса, Эрик проводит одно из лучших трансферных лет.
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stanvixx
Ответ yurchik07
А когда Рон о подобном говорил и просил,то его просто зачморили.А эту плешивую гадость послушали.
Теперь понятно откуда у тебя отрицательный баланс рейтинга за 700 🤣🤣
Здоровья тебе, Юрчег 😁
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