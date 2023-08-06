Товарищеская встреча «МЮ» и «Атлетика» закончилась ничьей 1:1.

Испанцы забили первыми, за что должны поблагодарить Магуайра. После матча Тен Хаг прокомментировал пропущенный мяч:

«Это был глупый гол, мы просели. Но мы забили в концовке. Мы показали характер, а это будет очень важно в грядущем сезоне. Игроки не сдаются, они борются до конца. Я рад, что мы сравняли счет, рад, что нам пришлось бороться за результат».

Также тренер сказал пару слов о футболистах молодежки, которые получили игровое время в матче с «Атлетиком»:

«Они этого заслуживают, иначе мы их не подготовим. В предсезонке мы должны давать им шанс. Но они должны правильно распорядиться полученными возможностями. Если хочешь играть за первую команду, будь смелым и покажи себя».

Счет в игре с испанцами сравнял 21-летний Пельистри. Кстати, голевую передачу юноша получил от Магуайра.

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