United Tweets
Блог

🎥 Такой разный Магуайр. В первом тайме матча с «Атлетиком» привез в свои ворота, а в концовке отдал ассист и помог «Юнайтед» забрать ничью

Харри Магуайр Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Факундо Пельистри Факундо Пельистри
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Нико Уильямс Нико Уильямс
Футбол Футбол

«Манчестер Юнйатед» сыграл вничью с «Атлетиком». Испанцы открыли счет на 29-й минуте, в этом команде из Бильбао помог Харри Магуайр.

Соперник с легкостью отобрал у англичанина мяч, с чего началась голевая атака «Атлетика». Нико Уильямс без особых трудностей вошел в штрафную «Юнайтед», его не смог остановить Хитон – мяч оказался в сетке.

Во втором тайме Харри, похоже, вспомнил, что может вылететь из команды, и решил реабилитироваться. Уже на последних секундах матча Магуайр отдал ассист на Пельистри.

Поклонников «МЮ» игра экс-капитана все равно разочаровала:

💭 «Надоело ругать Магуайра. Но уже всем очевидно, что его уход будет хорошим решением для обеих сторон».

💭 «Магуайр считает оскорбительным предложение «Вест Хэма» в 20 млн фунтов, но при этом вот так бездарно ошибается. Почему руководство это терпит?»

💭 «Парочка ассистов Харри уже не спасет, клубу пора с ним прощаться».

А у вас осталась вера в Магуайра?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трудяга Магуаер, работает на два фронта.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Да такой себя ассист, Факу молодец хороший матч, а дерево нужно пересадить с нашей грядки!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зениту надо предложить обмен Магуайр - Ренан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это похоже не излечимо(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чтобы обрести уверенность нужно играть, а в Юнайтед ему такого шанса пока не дадут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий