«Манчестер Юнйатед» сыграл вничью с «Атлетиком». Испанцы открыли счет на 29-й минуте, в этом команде из Бильбао помог Харри Магуайр.

Соперник с легкостью отобрал у англичанина мяч, с чего началась голевая атака «Атлетика». Нико Уильямс без особых трудностей вошел в штрафную «Юнайтед», его не смог остановить Хитон – мяч оказался в сетке.

Во втором тайме Харри, похоже, вспомнил, что может вылететь из команды, и решил реабилитироваться. Уже на последних секундах матча Магуайр отдал ассист на Пельистри.

Поклонников «МЮ» игра экс-капитана все равно разочаровала:

💭 «Надоело ругать Магуайра. Но уже всем очевидно, что его уход будет хорошим решением для обеих сторон».

💭 «Магуайр считает оскорбительным предложение «Вест Хэма» в 20 млн фунтов, но при этом вот так бездарно ошибается. Почему руководство это терпит?»

💭 «Парочка ассистов Харри уже не спасет, клубу пора с ним прощаться».

А у вас осталась вера в Магуайра?