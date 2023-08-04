Брэндон Уильямс забавно отреагировал на объявление о переходе Хейлунда в «МЮ»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс забавно ответил главному футбольному инсайдеру Фабрицио Романо после объявления о переходе Расмуса Хейлунда в «МЮ».
«Юнайтед» подтвердил подписание 20-летнего форварда из «Аталанты» за сумму около 72 млн фунтов.
Эксперт по трансферам Фабрицио Романо написал фирменную фразу: «Here we go!» под видео «МЮ» с объявлением о Хейлунде. На что защитник Брэндон Уильямс ответил: «Не волнуйтесь, это всего лишь я».
Между футболистами действительно есть некоторое сходство!
Хотя Уильямс в приподнятом настроении перед стартом сезона, с его карьерой в «Юнайтед» не все однозначно. Эрик тен Хаг явно предпочитает ему Люка Шоу и Тирелла Маласию.
Тем не менее, Уильямс может получить больше игрового времени в этом сезоне поскольку Маласия получил травму перед его стартом.
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