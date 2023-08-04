Защитник «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс забавно ответил главному футбольному инсайдеру Фабрицио Романо после объявления о переходе Расмуса Хейлунда в «МЮ».

«Юнайтед» подтвердил подписание 20-летнего форварда из «Аталанты» за сумму около 72 млн фунтов.

Эксперт по трансферам Фабрицио Романо написал фирменную фразу: «Here we go!» под видео «МЮ» с объявлением о Хейлунде. На что защитник Брэндон Уильямс ответил: «Не волнуйтесь, это всего лишь я».

Между футболистами действительно есть некоторое сходство!

Хотя Уильямс в приподнятом настроении перед стартом сезона, с его карьерой в «Юнайтед» не все однозначно. Эрик тен Хаг явно предпочитает ему Люка Шоу и Тирелла Маласию.

Тем не менее, Уильямс может получить больше игрового времени в этом сезоне поскольку Маласия получил травму перед его стартом.