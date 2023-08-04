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Брэндон Уильямс забавно отреагировал на объявление о переходе Хейлунда в «МЮ»

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс забавно ответил главному футбольному инсайдеру Фабрицио Романо после объявления о переходе Расмуса Хейлунда в «МЮ».

«Юнайтед» подтвердил подписание 20-летнего форварда из «Аталанты» за сумму около 72 млн фунтов.

Эксперт по трансферам Фабрицио Романо написал фирменную фразу: «Here we go!» под видео «МЮ» с объявлением о Хейлунде. На что защитник Брэндон Уильямс ответил: «Не волнуйтесь, это всего лишь я».

Между футболистами действительно есть некоторое сходство!

Хотя Уильямс в приподнятом настроении перед стартом сезона, с его карьерой в «Юнайтед» не все однозначно. Эрик тен Хаг явно предпочитает ему Люка Шоу и Тирелла Маласию.

Тем не менее, Уильямс может получить больше игрового времени в этом сезоне поскольку Маласия  получил травму перед его стартом. 

3 комментария

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Хочется, чтобы Уилльямс добился успеха. По его комментариям, порой противоречивым, видна его приверженность клубу, плюс очень тепло сказал про Де Хеа, когда у него спросили про впечатления от игры вместе с Онана
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Вот теперь я и правда заволновался.
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Да сходство феноменально они очень похожи друг-друга. Самоирония ))
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