Онана стал новым вратарем «МЮ». В «Интере» камерунца заменит Ян Зоммер.

Андре уверенно осваивается в «Юнайтед», он уже провел две игры, защищая ворота «дьяволов». Когда подопечные Тен Хага встречались с дортмундской «Боруссией» новичок показал свой характер и накричал на Магуайра.

Но на домашнюю арену «красных дьяволов» камерунец еще не выходил, зато успел обсудить «Олд Траффорд» с Вараном.

В беседе с пресс-службой клуба Рафаэль поделился подробностями разговора с вратарем:

«Я поговорил с Андре, рассказал ему, что играть на «Олд Траффорд» будет по-особенному. Он подготовлен к этой атмосфере. Надеюсь, каждый подписавший контракт готов к этому чувству. Этим летом мы много работали и сейчас наконец готовы. Мы сделали следующий шаг к тому, чтобы быть готовыми к старту сезона».

Первый домашний матч «МЮ» пройдет совсем скоро – 5 августа на «Олд Траффорд» приедет французский «Ланс».

А вы бывали на «Олд Траффорд»? Как там атмосфера?