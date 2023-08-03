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Варан раскрыл детали разговора с Онана перед первым домашним матчем «МЮ». Рафаэль знал, чем заинтересовать Андре

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Онана стал новым вратарем «МЮ». В «Интере» камерунца заменит Ян Зоммер.

Андре уверенно осваивается в «Юнайтед», он уже провел две игры, защищая ворота «дьяволов». Когда подопечные Тен Хага встречались с дортмундской «Боруссией» новичок показал свой характер и накричал на Магуайра.

Но на домашнюю арену «красных дьяволов» камерунец еще не выходил, зато успел обсудить «Олд Траффорд» с Вараном.

В беседе с пресс-службой клуба Рафаэль поделился подробностями разговора с вратарем:

«Я поговорил с Андре, рассказал ему, что играть на «Олд Траффорд» будет по-особенному. Он подготовлен к этой атмосфере. Надеюсь, каждый подписавший контракт готов к этому чувству. Этим летом мы много работали и сейчас наконец готовы. Мы сделали следующий шаг к тому, чтобы быть готовыми к старту сезона».

Первый домашний матч «МЮ» пройдет совсем скоро – 5 августа на «Олд Траффорд» приедет французский «Ланс».

А вы бывали на «Олд Траффорд»? Как там атмосфера?

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