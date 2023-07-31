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«Это часть футбола». Лисандро Мартинес прокомментировал конфликт Онана и Магуайра

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Не видит в этом ничего такого.

Во время товарищеского матча против «Дортмунда» защитник «МЮ» Харри Магуайр допустил серьезную ошибку, которая чуть не привела к голу. Вратарь клуба Андре Онана спас команду, а затем накричал на одноклубника.

Лисандро Мартинес, партнер Магуайра по защите, прокомментировал произошедшее: «Если ты сконцентрирован, то можешь даже подраться с одноклубником. Главное, чтобы все были начеку, ничего страшного не произошло. Это часть футбола».

«Онана большая личность, он умеет играть в футбол, справляется с давлением, позитивен и он лидер. Это стиль «Юнайтед».

Лисандро Мартинес играл вместе с Онана в «Аяксе» и хорошо знает его. Камерунец, перебравшись из «Интера», заменил в воротах Давида Де Хеа.

Момент ошибки Магуайра можно посмотреть ниже:

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