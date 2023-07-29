Говоря о своем бывшем менеджере, Юрриен Тимбер сказал Mirror: «Эрик тен Хаг придал мне уверенности и сделал меня намного лучшим футболистом. Я решил остаться еще на год в «Аяксе» и развиваться как игрок.

«Сейчас самое время. Каждый год я смотрю, как я вырос как защитник — моя конечная цель — стать лучшим защитником в мире.

«В прошлом году я продлил свой контракт и договорился с клубом о том, как я могу уйти. Я смог насладиться лучшими футбольными тренировками, какие только можно представить в «Аяксе», и добиться больших успехов.

«Если вы можете дать что-то взамен в виде платы за трансфер в размере около 40 миллионов фунтов стерлингов, это идеальная картина. Конечно, прошлый сезон был разочаровывающим, но до этого я выиграл два чемпионских титула и провел прекрасные годы".

Тимбер отказался от возможности последовать за своим бывшим боссом из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, прежде чем присоединиться к «канонирам».