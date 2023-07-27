Пока не могут привыкнуть к такой манере игры.

Новичок «Манчестер Юнайтед» Андре Онана дебютировал за новый клуб. Причем первое же испытание выдалось максимально сложным, ведь против него играл «Мадрид» Карло Анчелотти. Команда итальянского специалиста победила со счетом 2:0, причем один из голов можно назвать в том числе ошибкой вратаря.

Онана любит покидать ворота и возиться с мячом, но в случае с голом Джуда Беллингема он пытался подстраховать защитников. Получилось, что англичанин просто перебросил его.

Несмотря на это, болельщики «красных дьяволов» были очень впечатлены новым вратарем. Оба мяча были забиты после великолепных комбинаций, а Онана всего совершил три ключевых сейва. Также фанаты отметили то, как он распределял мяч.

Точность передач голкипера составила 95% или 39 из 41. Это явно не та игра, к которой привыкли при Давиде Де Хеа.

💭Получить Онана за 55 млн − это абсолютная кража. Для нас это мега усиление за адекватные деньги.

💭Очень впечатлен игрой Онана. Построение защиты, распределение мяча, несколько хороших сэйвов и абсолютное лидерство на ленточке. Очень рад такому крутому трансферу.

💭Онана − глоток свежего воздуха. Когда он получает мяч, то чувствует себя максимально комфортно.

💭Андре так сильно впечатлил нас стилем игры, что мы подумали, что он последний защитник. Настолько он подчищает. На секунду я завис и потерял рассудок.

💭Онана привносит в команду нечто совершенно иное. Я уже знаю, что для нас он будет топовым усилением.

А какие у вас впечатления от дебюта Андре Онана? Пишите в комментариях.