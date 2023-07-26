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Бен Фостер предостерегает Онану. Он считает, что давление в «Юнайтед» может оказаться слишком большим

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В карьере камерунца уже были большие клубы.

«Очевидно, что Онана очень, очень современный вратарь, − сказал Бен Фостер в интервью The United Stand. − Если «МЮ» хочет совершенствоваться и прогрессировать, то они просто обязаны были его подписать. Так оно и есть, все просто».

«Готовы ли к этому игроки, которые его окружают, и смогут ли они справиться с такой постоянной игрой сзади и с тем, что он будет действовать как настоящий опорник... Я видел, как он играет: очень высоко, удобно выбегает с мячом. Осталось посмотреть, как привыкнет команда. Будет интересно, но думаю, что это правильный шаг».

Далее Фостер предупредил Онану о давлении и ожиданиях, которые лягут на его плечи теперь, когда он станет новым первым номером топ-клуба. Не забыл Бен похвалить Давиде Де Хеа, который 12 лет на «Олд Траффорд» справлялся с тем же самым.

«Лично я бы оставил Давида еще на один сезон», − закончил Фостер.

1 комментарий

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bgdn
Онану, Погбу, Анельку, Дрогбу.
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