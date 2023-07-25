Можно понять, но палку перегнул.

Во вторник молодежная команда «Юнайтед» провела товарищеский матч против «Рексхэма» и проиграла − 1:3. 23-летний вратарь «МЮ» Натан Бишоп провел первый тайм в воротах и в начале игры с его участием случился крайне неприятный эпизод.

Голкипер выбежал на перехват мяча и врезался в лучшего бомбардира валлийского клуба Пола Маллина. В результате столкновения у форварда диагностировали пробитие легкого. Игроку потребовался кислород, а затем его быстро отправили в больницу.

«Это неуклюжая попытка со стороны вратаря, я разочарован. Это прямая красная. Если это не лишение возможности забить гол, то это все равно опасная попытка, − заявил на эмоциях главный тренер «Рексхэма» Фил Паркинсон. − Если сложить оба сценария вместе, то он должен был быть удален. Это опасная игра, а Пол Маллин − наш талисман. Честно говоря, я в ярости. Это был неуклюжий, безрассудный поступок в предсезонной игре. Я недоволен. Не видел еще вратаря, но думаю, что ему лучше держаться от нас подальше».

После матча Бишоп связался с Маллином и извинился за инцидент. Позднее форвард вышел на связь и подтвердил, что с ним все в порядке: «Спасибо за все ваши сообщения! Все хорошо!»

По данным газеты Manchester Evening News, «МЮ» был очень недоволен словами Паркинсона, которые он сказал после игры. Клуб считает, что тренер «Рексхэма» «неоправданно нагнетал обстановку». В «Юнайтед» опасаются, что такие действия могут разжечь травлю в отношении Бишопа.

Вратарь «Рексхэма» Бен Фостер, который сам когда-то выступал за «красных дьяволов», попытался разрядить обстановку и сообщил, что передал Бишопу номер телефона Маллина, чтобы тот принес ему полные извинения.

«Мне очень жаль Натана Бишопа, он просто убит горем. Я передал Натану номер Пола, чтобы он мог связаться с ним, но да, он абсолютно расстроен, я сочувствую парню», - сказал Фостер в интервью The United Stand.

Позже с официальным заявлением выступил совладелец «Рексхэма» Райан Рейнолдс: «Пол Маллин борется до последней капли крови. Вся команда «Рексхэма» желает ему скорейшего выздоровления. Огромное спасибо «МЮ» за невероятную возможность сыграть против легендарной команды АПЛ».