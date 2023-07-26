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Юный вратарь «Юнайтед» пробил легкое игроку «Рексхэма» в товарищеском матче. Пострадавшего сразу увезли в больницу

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Знатно пошумевший в минувшем сезоне «Рексхэм» обыграл грозный «Юнайтед» со счетом 3:1. Правда, Тен Хаг на товарищескую встречу выпустил молодежь «красных дьяволов».

Место в воротах «МЮ» занял 23-летний Натан Бишоп, с которым летом клуб продлил контракт. Победу «Рексхэма» омрачило крайне неприятное повреждение Пола Маллина. На 12-й минуте матча нападающий валлийцев столкнулся с Бишопом.

На первый взгляд столкновение не показалось серьезным. Но Маллин упал на газон, ему явно было больно.

Вскоре стало очевидно: произошло что-то серьезное. На поле выбежали медики «Рексхэма». Пока врачи оказывали Полу помощь, рядом беспокойно ходил Бишоп. Видно, что юноша и сам сильно испугался.

Медики колдовали над Маллином 7 тревожных минут. К счастью, носилки не пригодились, нападающий, приложив к лицу кислородную маску к лицу, покинул поле самостоятельно. Команды остались доигрывать матч, а Пол отправился прямиком в больницу.

После матча Фил Паркинсон рассказал, что в столкновении Бишоп прибил Маллину легкое. Тренер был очень зол из-за того, что арбитр показал голкиперу «Юнайтед» не красную, а желтую карточку.

Бишоп после игры посетил раздевалку «Рексхэма». Сообщается, что Натан хотел взять у валлийцев контактные данные Пола. Голкипер извинился перед нападающим в соцсетях:

«Просто хотел принести свои самые искренние извинения Полу Маллину. Это был несчастный случай без какого-либо злого умысла! Желаю тебе скорейшего выздоровления и надеюсь как можно скорее увидеть то, как ты снова будешь забивать голы!»

Маллина поддержал и Райан Рейнольдс – совладелец «Рексхэма»:

«Пол Маллин всегда бьется до последней капли крови. Вся команда «Рексхэма» будет помогать ему на пути к скорейшему выздоровлению».

Наконец, на связь вышел сам Маллин. Нападающий сохраняет позитивный настрой:

«Спасибо за все ваши сообщения. У меня все хорошо».

Не будем оригинальными и пожелаем Полу скорее вернуться в строй.

4 комментария

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ДедаДома.нет
Пневматоракс. Стремная херня на самом деле.
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MU-SAF. Scorp.
Если судить по этому матчу, то непонятно зачем МЮ продлил контракт с этим вратарём!
Это красная 100% была( видимо из-за товарняка не дал вратарю) .
При всех опасных моментах он оставался в полупозиции и нигде не успевал!
У него огромные проблемы с принятием правильного решения и умением"читать" игру ((
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Kaloyan Vladimirov
He plays in red and white,
He’s f*cking dynamite,
We’ve got super Paul Mullin!
:) Скорейшего выздоровления!
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yurist Cherchesova
Юный вратарь - 23 года😵‍💫
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