Знатно пошумевший в минувшем сезоне «Рексхэм» обыграл грозный «Юнайтед» со счетом 3:1. Правда, Тен Хаг на товарищескую встречу выпустил молодежь «красных дьяволов».

Место в воротах «МЮ» занял 23-летний Натан Бишоп, с которым летом клуб продлил контракт. Победу «Рексхэма» омрачило крайне неприятное повреждение Пола Маллина. На 12-й минуте матча нападающий валлийцев столкнулся с Бишопом.

На первый взгляд столкновение не показалось серьезным. Но Маллин упал на газон, ему явно было больно.

Вскоре стало очевидно: произошло что-то серьезное. На поле выбежали медики «Рексхэма». Пока врачи оказывали Полу помощь, рядом беспокойно ходил Бишоп. Видно, что юноша и сам сильно испугался.

Медики колдовали над Маллином 7 тревожных минут. К счастью, носилки не пригодились, нападающий, приложив к лицу кислородную маску к лицу, покинул поле самостоятельно. Команды остались доигрывать матч, а Пол отправился прямиком в больницу.

После матча Фил Паркинсон рассказал, что в столкновении Бишоп прибил Маллину легкое. Тренер был очень зол из-за того, что арбитр показал голкиперу «Юнайтед» не красную, а желтую карточку.

Бишоп после игры посетил раздевалку «Рексхэма». Сообщается, что Натан хотел взять у валлийцев контактные данные Пола. Голкипер извинился перед нападающим в соцсетях:

«Просто хотел принести свои самые искренние извинения Полу Маллину. Это был несчастный случай без какого-либо злого умысла! Желаю тебе скорейшего выздоровления и надеюсь как можно скорее увидеть то, как ты снова будешь забивать голы!»

Маллина поддержал и Райан Рейнольдс – совладелец «Рексхэма»:

«Пол Маллин всегда бьется до последней капли крови. Вся команда «Рексхэма» будет помогать ему на пути к скорейшему выздоровлению».

Наконец, на связь вышел сам Маллин. Нападающий сохраняет позитивный настрой:

«Спасибо за все ваши сообщения. У меня все хорошо».

Не будем оригинальными и пожелаем Полу скорее вернуться в строй.