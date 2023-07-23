Андре Онана присоединился к «Манчестер Юнайтед». За «дьяволов» голкипер будет выступать под 24-м номером.

Камерунец уже устроил фотосессию в форме «МЮ» и провел тренировку с новыми одноклубниками. Поклонников команды Тен Хага покорило то, как трогательно и эмоционально Онана отзывается о «Юнайтед».

Журналист клубной пресс-службы спросил, с какими чувствами Андре ждет первого матча на «Олд Траффорд». Вратарь сделал глубокий вдох и ответил:

«Я очень взволнован, брат. Честно говоря, я с нетерпением жду возможности играть. Я не хочу об этом думать, потому что, возможно, просто не смогу заснуть ночью!»

Болельщикам слова и реакция Андре очень понравились:

💭 «Его взгляд говорит о многом».

💭 «Он здесь не просто так. Давненько у нас не было футболистов, которые так же сильно хотели играть за клуб. Меня это безумно радует!»

💭 «Я только сейчас понял, что мы подписали нужного игрока. Онана так сильно хочет выступать за «Юнайтед», по нему это видно. Иногда большое желание играть за клуб имеет первостепенную важность».

💭 «Топовый парень. Видно, что этот трансфер был его мечтой».

💭 «Его реакция на вопрос мне очень нравится. Его глаза блестят, на лице улыбка. Свой высокий уровень игры он уже показал. А футболистов, которые хотят и готовы умирать за клуб на поле, сейчас не так уж и много».

💭 «Чуваки, я уже люблю этого парня. Он поднимет «Ман Юнайтед» на новый уровень».

А как вам эмоциональный ответ голкипера?