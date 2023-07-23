🎥 Фанаты «МЮ» влюблены. Болельщиков покорило то, как эмоционально Онана говорит о «Юнайтед»
Андре Онана присоединился к «Манчестер Юнайтед». За «дьяволов» голкипер будет выступать под 24-м номером.
Камерунец уже устроил фотосессию в форме «МЮ» и провел тренировку с новыми одноклубниками. Поклонников команды Тен Хага покорило то, как трогательно и эмоционально Онана отзывается о «Юнайтед».
Журналист клубной пресс-службы спросил, с какими чувствами Андре ждет первого матча на «Олд Траффорд». Вратарь сделал глубокий вдох и ответил:
«Я очень взволнован, брат. Честно говоря, я с нетерпением жду возможности играть. Я не хочу об этом думать, потому что, возможно, просто не смогу заснуть ночью!»
Болельщикам слова и реакция Андре очень понравились:
💭 «Его взгляд говорит о многом».
💭 «Он здесь не просто так. Давненько у нас не было футболистов, которые так же сильно хотели играть за клуб. Меня это безумно радует!»
💭 «Я только сейчас понял, что мы подписали нужного игрока. Онана так сильно хочет выступать за «Юнайтед», по нему это видно. Иногда большое желание играть за клуб имеет первостепенную важность».
💭 «Топовый парень. Видно, что этот трансфер был его мечтой».
💭 «Его реакция на вопрос мне очень нравится. Его глаза блестят, на лице улыбка. Свой высокий уровень игры он уже показал. А футболистов, которые хотят и готовы умирать за клуб на поле, сейчас не так уж и много».
💭 «Чуваки, я уже люблю этого парня. Он поднимет «Ман Юнайтед» на новый уровень».
А как вам эмоциональный ответ голкипера?
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