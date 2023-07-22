«Он [Андре Онана] придет со своими качествами, и нам нужно будет построить отношения и укрепить эту уверенность», — сказал Рафаэль Варан.

«Я думаю, что он очень хорошо обращается с мячом, очень комфортно себя чувствует. Он придаст уверенности команде и защите, так что посмотрим. Я с нетерпением жду возможности сыграть с ним».

«Манчестер Юнайтед» недавно подписал Андре Онану из миланского «Интера» на замену Давиду де Хеа за 55 миллионов евро.

У Онаны репутация умелого вратаря, который может помочь командам построить оборону. Этот стиль Тен Хаг намерен внедрить на «Олд Траффорд».