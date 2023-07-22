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Сын игрока «Класса 92» покидает «Юнайтед» после 15 лет в клубе. Он переходит в «Рединг»

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Отец комментировал его дебют за клуб.

«Юнайтед» официально объявил о переходе молодого полузащитника Чарли Сэвиджа в «Рединг». Юноша подписал четырехлетний контракт с клубом из Чемпионшипа после того, как ему не удалось пробиться и закрепиться в первой команде «МЮ».

Сэвидж провел в клубе 15 лет и попал в команду в возрасте пяти лет, в основном благодаря связям своего отца Робби Сэвиджа, выпускника «Класса 92».

20-летний футболист дебютировал в составе «красных дьяволов» в 2021 году в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз». Его последнее появление на поле датировано 12 июля, когда он во втором тайме стал капитаном в игре против «Лидса».

После объявления о своем уходе Сэвидж опубликовал эмоциональное письмо для болельщиков, пообещав вернуться на «Олд Траффорд» в качестве болельщика.

«Сегодня заканчивается мой путь в «Манчестер Юнайтед». Последние 15 лет я имел честь называть «Юнайтед» своим домом. Я присоединился к клубу пятилетним мальчиком, а ухожу в возрасте 20 лет, благодарный каждому, кто мне помогал. От экипировщиков до кухонного персонала, тренеров и каждого, кто приложил руку к моему путешествию. Слишком много людей, чтобы назвать каждого.

Дебют за первую команду на «Олд Траффорд» в Лиге чемпионов было самым большим моментом для гордости в моей жизни, исполнилась моя детская мечта. Сыграть в этой игре за клуб было большим, чем я когда-либо ожидал. Горжусь тем, что ухожу с таким достижением. В довершении всего, на прошлой неделе я был капитаном команды в игре против «Лидса». Действительно сказочный финал.

Я представлял клуб от U9 до первой команды − это то, что навсегда останется в сердце. Я чувствую, что сейчас идеальное для меня время уйти по собственному желанию и воспользоваться удивительной возможностью, которая открывается передо мной. Я всегда буду поддерживать клуб и скоро вернусь на «Олд Траффорд» как болельщик.

Однажды красный, всегда красный!».

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