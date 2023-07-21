Довольно редкий номер для вратарей.

Новичок «Юнайтед» Андре Онана определился с номером, под которым будет играть в клубе − двадцать четвертый. После ухода Давида Де Хеа «единичка» стала свободной, но камерунец сделал другой выбор. Нынешний номер Онана использовал как в «Аяксе», так и в «Интере».

Андре − первый вратарь «красных дьяволов» в истории, который выбрал «24». До него с таким номером играли Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Джон О'Кейн, Уэс Браун, Даррен Флетчер и Тимоти Фосу-Менса − полевые игроки.

Кроме этого клуб провел официальную фотосессию. Со снимками можно ознакомиться ниже:

Кроме этого Онана обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед»: «Быть частью этого клуба − большая привилегия. Мы должны быть едины. Мы должны быть вместе и сообща. Вместе мы можем добиться многого. Для меня большая честь быть частью этого клуба. Настало время усердно работать и вернуть доверие, которое мне оказали».