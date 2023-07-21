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📸 Онана провел первую тренировку в качестве голкипера «Юнайтед». Как же Андре идет эта форма!

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Андре Онана наконец добрался до США, где сейчас находятся игроки и тренерский штаб «Юнайтед».

Камерунец познакомился с новыми одноклубниками и успел провести первую тренировку в статусе голкипера «красных дьяволов».

В воскресенье, 23 июля, «МЮ» сразится с «Арсеналом» в товарищеском матче. Возможно, мы увидим Андре в воротах команды Тен Хага.

За «красных дьяволов» камерунец будет выступать под 24-м номером. The Athletic сообщил, что «Юнайтед» заплатил за новичка 51+5 млн евро. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Интер» получил за Андре 52,5 млн евро в качестве фиксированной суммы, а также 5 млн евро в виде бонусов.

Как вам Онана в форме «МЮ»?

1 комментарий

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