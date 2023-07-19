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Онана – новый голкипер «Юнайтед»! Известно, под каким номером Андре будет выступать за «дьяволов»

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«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании Андре Онана. Контракт рассчитан на 5 лет с возможностью продления на год.

По данным Джанлуки Ди Марци, «МЮ» заплатил за голкипера 52,5 млн евро в качестве фиксированной суммы и еще 5 млн евро в виде бонусов.

«Красные дьяволы» также назвали номер, под которым Онана будет выступать за новый клуб. Андре сделал весьма необычный выбор для основного голкипера, ведь традиционно такие вратари становятся первым номером команды.

После ухода Де Хеа «единица» в «МЮ» свободна, но камерунец от нее отказался и взял привычный ему 24-й номер.

Под 24-м номером Онана выступал за «Аякс», «Интер» и сборную Камеруна.

В разное время за «Юнайтед» под этим номером выступали Даррен Флетчер, Тимоти Фосу-Менса, Уэс Браун, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм.

Чего ждете от новичка «МЮ»? Делитесь мнением о трансфере.

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