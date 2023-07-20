Но теперь пора двигаться дальше.

Андре Онана только-только официально стал игроком «Манчестер Юнайтед», наконец клуб объявил о его подписании.

За несколько часов до этого, завершив все формальности в Манчестере, он вылетел из в Нью-Йорк, чтобы присоединиться к команде тен Хага.

Однако перед своей презентацией голкипер хотел достойно попрощаться с фанатами «Интера», поэтому до объявления манкунианцев он опубликовал в своих соцсетях трогательное послание для них:

«Я никогда не думал, что прощание будет таким тяжелым. Год назад я стал нерадзурро, многие люди говорили мне, что в этом клубе и в этом городе есть нечто особенное. Теперь я могу это подтвердить. В первые дни в качестве нерадзурро я понял, что это семья, что быть интеристи — это способ понять жизнь.

Я влюбился в «Сан-Сиро», «Курва Норд» и город. Но сейчас пришло правильное время, чтобы начать новое путешествие в Манчестере. Я делаю это с большим энтузиазмом, но знаю, что буду скучать по вам. Вечная благодарность всем интеристи. Вы делаете этот клуб великим. Возможно, однажды наши пути снова пересекутся, но сейчас пришло время принять новые вызовы и болеть за вас издалека. Игроки приходят и уходят, но клуб всегда остается, а «Интер» превыше всего и всех».

Радостно видеть, когда игроки покидают клуб с уважением и любовью, оставляя только хорошие воспоминания в сердцах болельщиков.

На «Олд Траффорд» Андре точно будут встречать не хуже, чем на «Сан-Сиро». Пусть и там случится такая же любовь, как и в Италии.