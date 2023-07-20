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Онана замечен в аэропорту Манчестера. Но в Англии голкипер не задержится

Андре Онана Андре Онана
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Андре Онана вот-вот официально станет новым вратарем «Юнайтед». Камерунца заметили в аэропорту Манчестера.

Но в Англии голкипер не задержится. Онана сел на самолет до Нью-Йорка, пишет Manchester Evening News. В США он присоединится к своим новым одноклубниками.

По данным Manchester Evening News, Андре должен был прибыть в Манчестер во вторник, 18 июля, но рейс голкипера задержали, поэтому он не смог отправиться в США на одном самолете с командой. Ожидается, что «МЮ» представит новичка в самое ближайшее время.

Как пишет The Athletic, «красные дьяволы» заплатят за Онана 51+5 млн евро. А по информации Джанлуки Ди Марци, «Интер» получит за игрока 52,5 млн евро в качестве фиксированной суммы и еще 5 млн евро в качестве бонусов.

Ждете официальное объявление о трансфере?

3 комментария

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Ivchev
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Bego Yusupov
Ответ Asadrasul Qultayev
о Нана не так уж хороший вратар
этот "не так уж хороший вратар" если не лучший то 1 их лучших вратарей в лч да он ошибается но ногами играет лучше Де хеи
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